https://ria.ru/20240328/pozhar-1936414722.html

На юго-востоке Москвы загорелся дом

На юго-востоке Москвы загорелся дом - РИА Новости, 28.03.2024

На юго-востоке Москвы загорелся дом

Возгорание произошло на Ставропольской улице в Москве, из-за этого перекрыто движение на участке от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы, сообщается... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:57

2024-03-28T15:57

2024-03-28T16:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на Ставропольской улице в Москве, из-за этого перекрыто движение на участке от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На Ставропольской улице произошло возгорание в доме №14... Перекрыто движение по Ставропольской улице от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются."Восстановлено движение по Ставропольской улице от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы", - рассказали позднее в дептрансе.

https://ria.ru/20240315/pozhar-1933343661.html

москва

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2024

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происшествия, москва