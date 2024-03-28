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На юго-востоке Москвы загорелся дом
На юго-востоке Москвы загорелся дом - РИА Новости, 28.03.2024
На юго-востоке Москвы загорелся дом
Возгорание произошло на Ставропольской улице в Москве, из-за этого перекрыто движение на участке от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы, сообщается... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:57
2024-03-28T15:57
2024-03-28T16:10
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на Ставропольской улице в Москве, из-за этого перекрыто движение на участке от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На Ставропольской улице произошло возгорание в доме №14... Перекрыто движение по Ставропольской улице от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются."Восстановлено движение по Ставропольской улице от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы", - рассказали позднее в дептрансе.
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происшествия, москва
На юго-востоке Москвы загорелся дом
На участке Ставропольской улицы в Москве перекрыли движение из-за возгорания
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Возгорание произошло на Ставропольской улице в Москве, из-за этого перекрыто движение на участке от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы, сообщается в Telegram-канале
департамента транспорта столицы.
"На Ставропольской улице произошло возгорание в доме №14... Перекрыто движение по Ставропольской улице от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Восстановлено движение по Ставропольской улице от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы", - рассказали позднее в дептрансе.