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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 28.03.2024 (обновлено: 14:35 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/poteri-1936381589.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:20
2024-03-28T14:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Строевка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Строевка Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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