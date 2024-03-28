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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:20
2024-03-28T14:20
2024-03-28T14:35
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вооруженные силы рф
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Строевка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении за сутки