https://ria.ru/20240328/postradavshiy-1936376473.html

В Челябинске трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе

В Челябинске трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе - РИА Новости, 28.03.2024

В Челябинске трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе

Трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе в Челябинске, его госпитализировали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:05

2024-03-28T14:05

2024-03-28T14:05

происшествия

челябинск

степан разин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе в Челябинске, его госпитализировали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции. По данным ведомства, инцидент произошел в среду в 20.24 мск напротив дома по улице Степана Разина. "Водитель, женщина 1974 года рождения, управляя трамваем №5, совершила наезд на мужчину на пешеходном переходе", – сказала собеседница агентства, уточнив, что 44-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. "Состояние у пострадавшего тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. На вопрос, лишился ли пешеход ног, как писали местные СМИ, в минздраве ответили, что "не могут это ни подтвердить, ни опровергнуть".

https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html

https://ria.ru/20240212/avariya-1926859805.html

челябинск

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происшествия, челябинск, степан разин