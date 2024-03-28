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В Челябинске трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе - РИА Новости, 28.03.2024
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14:05 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/postradavshiy-1936376473.html
В Челябинске трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе
В Челябинске трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе - РИА Новости, 28.03.2024
В Челябинске трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе
Трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе в Челябинске, его госпитализировали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:05
2024-03-28T14:05
происшествия
челябинск
степан разин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе в Челябинске, его госпитализировали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции. По данным ведомства, инцидент произошел в среду в 20.24 мск напротив дома по улице Степана Разина. "Водитель, женщина 1974 года рождения, управляя трамваем №5, совершила наезд на мужчину на пешеходном переходе", – сказала собеседница агентства, уточнив, что 44-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. "Состояние у пострадавшего тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. На вопрос, лишился ли пешеход ног, как писали местные СМИ, в минздраве ответили, что "не могут это ни подтвердить, ни опровергнуть".
https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html
https://ria.ru/20240212/avariya-1926859805.html
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происшествия, челябинск, степан разин
Происшествия, Челябинск, Степан Разин
В Челябинске трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе

В Челябинске трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе, его госпитализировали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Трамвай сбил мужчину на пешеходном переходе в Челябинске, его госпитализировали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел в среду в 20.24 мск напротив дома по улице Степана Разина. "Водитель, женщина 1974 года рождения, управляя трамваем №5, совершила наезд на мужчину на пешеходном переходе", – сказала собеседница агентства, уточнив, что 44-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.
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"Состояние у пострадавшего тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
На вопрос, лишился ли пешеход ног, как писали местные СМИ, в минздраве ответили, что "не могут это ни подтвердить, ни опровергнуть".
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ПроисшествияЧелябинскСтепан Разин
 
 
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