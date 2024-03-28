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Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:02 28.03.2024 (обновлено: 11:27 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/postradavshie-1936330236.html
Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в "Крокусе"
Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в "Крокусе"
В обновленном списке пострадавших в "Крокусе" 124 фамилии, из них 77 остаются в больницах, 47 выписаны, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:02
2024-03-28T11:27
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В обновленном списке пострадавших в "Крокусе" 124 фамилии, из них 77 остаются в больницах, 47 выписаны, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.Всего в списке пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" по состоянию на 09.00 28 марта находятся 124 фамилии. Из них госпитализированы 77 человек, выписаны 47 пациентов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в "Крокусе"

Минздрава Подмосковья: в обновленном списке пострадавших в "Крокусе" 124 фамилии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедики грузят в машину скорой помощи раненую женщину после теракта в "Крокусе"
Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину после теракта в Крокусе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину после теракта в "Крокусе"
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В обновленном списке пострадавших в "Крокусе" 124 фамилии, из них 77 остаются в больницах, 47 выписаны, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.
Всего в списке пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" по состоянию на 09.00 28 марта находятся 124 фамилии. Из них госпитализированы 77 человек, выписаны 47 пациентов.
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Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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