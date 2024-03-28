Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в "Крокусе"
Минздрава Подмосковья: в обновленном списке пострадавших в "Крокусе" 124 фамилии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедики грузят в машину скорой помощи раненую женщину после теракта в "Крокусе"
Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину после теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В обновленном списке пострадавших в "Крокусе" 124 фамилии, из них 77 остаются в больницах, 47 выписаны, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.
Всего в списке пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" по состоянию на 09.00 28 марта находятся 124 фамилии. Из них госпитализированы 77 человек, выписаны 47 пациентов.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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