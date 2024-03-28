https://ria.ru/20240328/postavki-1936435376.html

Германия поставила Украине 18 тысяч артиллерийских боеприпасов за месяц

Германия поставила Украине 18 тысяч артиллерийских боеприпасов за месяц - РИА Новости, 28.03.2024

Германия поставила Украине 18 тысяч артиллерийских боеприпасов за месяц

Правительство Германии впервые более чем за месяц обновило список поставленных Украине вооружений: в числе прочего в новый пакет вошли 18 тысяч артиллерийских... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:08

2024-03-28T17:08

2024-03-28T17:58

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство Германии впервые более чем за месяц обновило список поставленных Украине вооружений: в числе прочего в новый пакет вошли 18 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и боеприпасы для немецких танков Leopard 2A6.Кроме того, Германия поставила Украине 14 гусеничных вездеходов Warthog, 14 разведывательных беспилотников Vector, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 5 систем создания помех для БПЛА противника и 180 полевых систем обнаружения БПЛА RF 360.Также ФРГ поставила Украине 6 машин разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Beaver с запасными деталями, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными деталями, один инженерный танк Dachs, девять минных тралов.Помимо этого Украина получила от Германии одну систему наблюдения Satcom, 330 тепловизоров, три автомобиля для охраны границы и шесть заправщиков Mercedes-Benz Zetros.Кроме того, Германия передала Киеву 2056 ручных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador, 24 тысячи 40-мм боеприпасов, 70 гранатометов GMW, 3 тысячи маскировочных сетей, 2 тысячи пончо и аварийных электрогенератора.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231122/postavki-1911148847.html

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украина, россия, германия, сергей лавров, нато, в мире