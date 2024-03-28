Рейтинг@Mail.ru
Германия поставила Украине 18 тысяч артиллерийских боеприпасов за месяц - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 28.03.2024 (обновлено: 17:58 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/postavki-1936435376.html
Германия поставила Украине 18 тысяч артиллерийских боеприпасов за месяц
Германия поставила Украине 18 тысяч артиллерийских боеприпасов за месяц - РИА Новости, 28.03.2024
Германия поставила Украине 18 тысяч артиллерийских боеприпасов за месяц
Правительство Германии впервые более чем за месяц обновило список поставленных Украине вооружений: в числе прочего в новый пакет вошли 18 тысяч артиллерийских... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:08
2024-03-28T17:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922937986_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_738f6e3ad586c3096e4963ab53653162.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство Германии впервые более чем за месяц обновило список поставленных Украине вооружений: в числе прочего в новый пакет вошли 18 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и боеприпасы для немецких танков Leopard 2A6.Кроме того, Германия поставила Украине 14 гусеничных вездеходов Warthog, 14 разведывательных беспилотников Vector, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 5 систем создания помех для БПЛА противника и 180 полевых систем обнаружения БПЛА RF 360.Также ФРГ поставила Украине 6 машин разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Beaver с запасными деталями, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными деталями, один инженерный танк Dachs, девять минных тралов.Помимо этого Украина получила от Германии одну систему наблюдения Satcom, 330 тепловизоров, три автомобиля для охраны границы и шесть заправщиков Mercedes-Benz Zetros.Кроме того, Германия передала Киеву 2056 ручных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador, 24 тысячи 40-мм боеприпасов, 70 гранатометов GMW, 3 тысячи маскировочных сетей, 2 тысячи пончо и аварийных электрогенератора.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231122/postavki-1911148847.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922937986_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_86a9002ebe4f79cdf280d27232ff4fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, германия, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Германия поставила Украине 18 тысяч артиллерийских боеприпасов за месяц

ФРГ за месяц поставила Украине 18 тыс артснарядов и боеприпасы для Leopard 2

© AP Photo / Alex BrandonТранспортировка 155-мм артиллерийских снарядов
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство Германии впервые более чем за месяц обновило список поставленных Украине вооружений: в числе прочего в новый пакет вошли 18 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и боеприпасы для немецких танков Leopard 2A6.
Кроме того, Германия поставила Украине 14 гусеничных вездеходов Warthog, 14 разведывательных беспилотников Vector, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 5 систем создания помех для БПЛА противника и 180 полевых систем обнаружения БПЛА RF 360.
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня 2023, 11:28
Инфографика
Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
Также ФРГ поставила Украине 6 машин разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Beaver с запасными деталями, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными деталями, один инженерный танк Dachs, девять минных тралов.
Помимо этого Украина получила от Германии одну систему наблюдения Satcom, 330 тепловизоров, три автомобиля для охраны границы и шесть заправщиков Mercedes-Benz Zetros.
Кроме того, Германия передала Киеву 2056 ручных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador, 24 тысячи 40-мм боеприпасов, 70 гранатометов GMW, 3 тысячи маскировочных сетей, 2 тысячи пончо и аварийных электрогенератора.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Немецкая боевая машина пехоты Marder - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Правительство Германии рассказало о военных поставках Украине
22 ноября 2023, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала