https://ria.ru/20240328/posevnaya-1936299733.html
Абрамченко поручила проработать меры для защиты от пожаров в посевную
Абрамченко поручила проработать меры для защиты от пожаров в посевную - РИА Новости, 28.03.2024
Абрамченко поручила проработать меры для защиты от пожаров в посевную
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила принять комплекс мер для пожарной безопасности на сельхозземлях в период полевых работ и всего пожароопасного сезона... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T08:13
2024-03-28T08:13
2024-03-28T08:13
россия
виктория абрамченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила принять комплекс мер для пожарной безопасности на сельхозземлях в период полевых работ и всего пожароопасного сезона 2024 года, говорится в сообщении кабмина РФ. Абрамченко провела всероссийское совещание по подготовке к пожароопасному сезону, в нем приняли участие губернаторы регионов, представители МЧС, Минобороны, Минприроды, Минэнерго, Минсельхоза, Рослесхоза, Росгидромета и других ведомств и служб. "Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила принять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и объектах агропромышленного комплекса в период проведения сезонных полевых работ в 2024 году и в течение всего пожароопасного сезона 2024 года", - говорится в сообщении. Добавляется, что региональным органам управления АПК необходимо взаимодействовать с территориальными органами Россельхознадзора и МЧС для усиления контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, они должны обеспечить наличие минерализованных полос, водовозной, а также пропашной техники, которая способна быстро создать полосы, препятствующие распространению огня. Как отметила Абрамченко, по итогам 2023 года площадь лесных пожаров составила 4,3 миллиона гектаров, что в 1,3 раза меньше предельного показателя, согласно которому площадь лесных пожаров не должна превысить 5,5 миллиона гектаров. В 2023 году 24 субъекта РФ ликвидировали все лесные пожары в первые сутки, 14 субъектов не допустили пожаров на землях лесного фонда. Вопросы противопожарной безопасности при проведении полевых работ также обсуждались в понедельник на совещании под руководством замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. В частности, руководители регионов доложили о противопожарных мероприятиях и о разработке дорожных карт по алгоритму конкретных действий для обеспечения пожарной безопасности на объектах АПК в период проведения сезонных полевых работ.
https://ria.ru/20240111/pozhary-1920663072.html
https://ria.ru/20240112/rost-1920846149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктория абрамченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество
Россия, Виктория Абрамченко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Общество
Абрамченко поручила проработать меры для защиты от пожаров в посевную
Абрамченко поручила принять меры по пожарной безопасности во время полевых работ
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила принять комплекс мер для пожарной безопасности на сельхозземлях в период полевых работ и всего пожароопасного сезона 2024 года, говорится в сообщении кабмина РФ.
Абрамченко провела всероссийское совещание по подготовке к пожароопасному сезону, в нем приняли участие губернаторы регионов, представители МЧС, Минобороны, Минприроды, Минэнерго, Минсельхоза, Рослесхоза, Росгидромета и других ведомств и служб.
"Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила принять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и объектах агропромышленного комплекса в период проведения сезонных полевых работ в 2024 году и в течение всего пожароопасного сезона 2024 года", - говорится в сообщении.
Добавляется, что региональным органам управления АПК необходимо взаимодействовать с территориальными органами Россельхознадзора и МЧС для усиления контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, они должны обеспечить наличие минерализованных полос, водовозной, а также пропашной техники, которая способна быстро создать полосы, препятствующие распространению огня.
Как отметила Абрамченко, по итогам 2023 года площадь лесных пожаров составила 4,3 миллиона гектаров, что в 1,3 раза меньше предельного показателя, согласно которому площадь лесных пожаров не должна превысить 5,5 миллиона гектаров. В 2023 году 24 субъекта РФ ликвидировали все лесные пожары в первые сутки, 14 субъектов не допустили пожаров на землях лесного фонда.
Вопросы противопожарной безопасности при проведении полевых работ также обсуждались в понедельник на совещании под руководством замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. В частности, руководители регионов доложили о противопожарных мероприятиях и о разработке дорожных карт по алгоритму конкретных действий для обеспечения пожарной безопасности на объектах АПК в период проведения сезонных полевых работ.