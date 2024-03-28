https://ria.ru/20240328/posevnaya-1936299733.html

Абрамченко поручила проработать меры для защиты от пожаров в посевную

Абрамченко поручила проработать меры для защиты от пожаров в посевную - РИА Новости, 28.03.2024

Абрамченко поручила проработать меры для защиты от пожаров в посевную

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила принять комплекс мер для пожарной безопасности на сельхозземлях в период полевых работ и всего пожароопасного сезона... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:13

2024-03-28T08:13

2024-03-28T08:13

россия

виктория абрамченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила принять комплекс мер для пожарной безопасности на сельхозземлях в период полевых работ и всего пожароопасного сезона 2024 года, говорится в сообщении кабмина РФ. Абрамченко провела всероссийское совещание по подготовке к пожароопасному сезону, в нем приняли участие губернаторы регионов, представители МЧС, Минобороны, Минприроды, Минэнерго, Минсельхоза, Рослесхоза, Росгидромета и других ведомств и служб. "Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила принять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и объектах агропромышленного комплекса в период проведения сезонных полевых работ в 2024 году и в течение всего пожароопасного сезона 2024 года", - говорится в сообщении. Добавляется, что региональным органам управления АПК необходимо взаимодействовать с территориальными органами Россельхознадзора и МЧС для усиления контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, они должны обеспечить наличие минерализованных полос, водовозной, а также пропашной техники, которая способна быстро создать полосы, препятствующие распространению огня. Как отметила Абрамченко, по итогам 2023 года площадь лесных пожаров составила 4,3 миллиона гектаров, что в 1,3 раза меньше предельного показателя, согласно которому площадь лесных пожаров не должна превысить 5,5 миллиона гектаров. В 2023 году 24 субъекта РФ ликвидировали все лесные пожары в первые сутки, 14 субъектов не допустили пожаров на землях лесного фонда. Вопросы противопожарной безопасности при проведении полевых работ также обсуждались в понедельник на совещании под руководством замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. В частности, руководители регионов доложили о противопожарных мероприятиях и о разработке дорожных карт по алгоритму конкретных действий для обеспечения пожарной безопасности на объектах АПК в период проведения сезонных полевых работ.

https://ria.ru/20240111/pozhary-1920663072.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, виктория абрамченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество