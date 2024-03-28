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СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 28.03.2024 (обновлено: 14:28 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/porazhenie-1936380490.html
СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ
СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ
Неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:16
2024-03-28T14:28
украина
россия
киев
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов, такое мнение выразил колумнист британской газеты Times Иан Мартин. "События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимым им вооружении и боеприпасах", - написал он в статье. По словам Мартина, вопреки распространенному мнению о том, что это "замороженный конфликт", в котором ни одна из сторон не может добиться решающего преимущества, на передовой продолжают идти бои и существует "реальный риск" оттеснения украинских войск. При этом всего год назад ситуация была совершенно другой, считает Мартин. "Тогда была надежда на украинское контрнаступление весной, которое поможет вернуть территории. Это не сработало… Правительства, наиболее сильно поддерживающие Украину, явно обеспокоены и рассматривают худшие сценарии", - пишет колумнист. "Кошмарным сценарием" является повторение прошлых событий, когда российские войска "прорвали линии на юге и востоке". Тогда, как напоминает Мартин, "отступающие украинские войска смогли только замедлить продвижение" РФ, после чего российские военные "приблизились к столице, и новая волна беженцев покинула Украину". Очередное продвижение войск РФ стало бы катастрофическим для Киева и поставило бы Запад перед непростыми вызовами, говорится в статье. Сам колумнист заявил, что выступает за максимальную военную поддержку Украине, и задался вопросом, когда на Западе поймут, что мир в Европе может быть "гарантирован только силой". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934610797.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире
СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ

Times: западные лидеры готовятся к катастрофическому поражению ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов, такое мнение выразил колумнист британской газеты Times Иан Мартин.
"События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимым им вооружении и боеприпасах", - написал он в статье.
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По словам Мартина, вопреки распространенному мнению о том, что это "замороженный конфликт", в котором ни одна из сторон не может добиться решающего преимущества, на передовой продолжают идти бои и существует "реальный риск" оттеснения украинских войск.
При этом всего год назад ситуация была совершенно другой, считает Мартин.
"Тогда была надежда на украинское контрнаступление весной, которое поможет вернуть территории. Это не сработало… Правительства, наиболее сильно поддерживающие Украину, явно обеспокоены и рассматривают худшие сценарии", - пишет колумнист.
"Кошмарным сценарием" является повторение прошлых событий, когда российские войска "прорвали линии на юге и востоке". Тогда, как напоминает Мартин, "отступающие украинские войска смогли только замедлить продвижение" РФ, после чего российские военные "приблизились к столице, и новая волна беженцев покинула Украину". Очередное продвижение войск РФ стало бы катастрофическим для Киева и поставило бы Запад перед непростыми вызовами, говорится в статье.
Сам колумнист заявил, что выступает за максимальную военную поддержку Украине, и задался вопросом, когда на Западе поймут, что мир в Европе может быть "гарантирован только силой".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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