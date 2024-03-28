https://ria.ru/20240328/polsha-1936392763.html
В Польше сообщили об обысках по делу о шпионаже в пользу России
В Польше сообщили об обысках по делу о шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.03.2024
В Польше сообщили об обысках по делу о шпионаже в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о ряде обысков в рамках расследования дела "о шпионаже в пользу России". РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:54
2024-03-28T14:54
2024-03-28T14:55
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о ряде обысков в рамках расследования дела "о шпионаже в пользу России". В сообщении заявляется, что "вчера, 27 марта, сотрудники Агентства внутренней безопасности провели ряд процессуальных действий, в том числе обыски на территории Варшавы и Тых в рамках расследования шпионской деятельности в пользу Российской Федерации", деятельность, по заявлению спецслужбы, направлена "против государств и органов Европейского союза". По данным спецслужбы, в ходе обысков изъято 48,5 тысяч евро и 36 тысяч долларов, а также ряд электронных носителей и мобильные телефоны. "Эта деятельность является результатом международного сотрудничества ABW с рядом европейских служб, в частности, скоординированного с партнерами из Чехии", - говорится в сообщении. По утверждению ABW, "были задокументированы действия, направленные на организацию в странах ЕС пророссийских инициатив и кампаний в СМИ". ABW утверждает, что в рамках расследуемой "шпионской деятельности" был создан "интернет-портал международного масштаба voice-of-europe.eu", на котором публикуются статьи, заявления, комментарии или интервью с якобы "предвзятым пророссийским подтекстом, связанные с нынешней международной ситуацией", в том числе по Украине. В сообщении заявлено, что действия польской спецслужбы являются "результатом завершенного 19 января следствия", "в рамках которого были собраны доказательства против гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже в пользу" РФ. Помимо обысков были проведены первые допросы, заявило ABW, не уточнив, кого они касались.
https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html
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РИА Новости
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в мире, варшава, украина, польша, евросоюз
В мире, Варшава, Украина, Польша, Евросоюз
В Польше сообщили об обысках по делу о шпионаже в пользу России
ABW сообщило об обысках и допросах по делу о шпионаже в Польше в пользу России
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW
) сообщило о ряде обысков в рамках расследования дела "о шпионаже в пользу России".
В сообщении заявляется, что "вчера, 27 марта, сотрудники Агентства внутренней безопасности провели ряд процессуальных действий, в том числе обыски на территории Варшавы
и Тых в рамках расследования шпионской деятельности в пользу Российской Федерации", деятельность, по заявлению спецслужбы, направлена "против государств и органов Европейского союза".
По данным спецслужбы, в ходе обысков изъято 48,5 тысяч евро и 36 тысяч долларов, а также ряд электронных носителей и мобильные телефоны.
"Эта деятельность является результатом международного сотрудничества ABW с рядом европейских служб, в частности, скоординированного с партнерами из Чехии", - говорится в сообщении.
По утверждению ABW, "были задокументированы действия, направленные на организацию в странах ЕС
пророссийских инициатив и кампаний в СМИ".
ABW утверждает, что в рамках расследуемой "шпионской деятельности" был создан "интернет-портал международного масштаба voice-of-europe.eu", на котором публикуются статьи, заявления, комментарии или интервью с якобы "предвзятым пророссийским подтекстом, связанные с нынешней международной ситуацией", в том числе по Украине
.
В сообщении заявлено, что действия польской спецслужбы являются "результатом завершенного 19 января следствия", "в рамках которого были собраны доказательства против гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже в пользу" РФ.
Помимо обысков были проведены первые допросы, заявило ABW, не уточнив, кого они касались.