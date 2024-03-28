https://ria.ru/20240328/polsha-1936377830.html
В Польше потеряли прибор с источником радиоактивного излучения
В Польше потеряли прибор с источником радиоактивного излучения - РИА Новости, 28.03.2024
В Польше потеряли прибор с источником радиоактивного излучения
Источник радиоактивного излучения потеряли в Польше, объявлена награда, сообщает польское телевидение. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:09
2024-03-28T14:09
2024-03-28T14:10
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Источник радиоактивного излучения потеряли в Польше, объявлена награда, сообщает польское телевидение. Поясняется, что речь идет о дефектоскопе, который потерял дорожный рабочий в Кракове. Этот прибор, использующийся для обнаружения дефектов дорожного покрытия, содержит источник радиоактивного излучения. "Пять тысяч злотых награды назначены за обнаружение дефектоскопа, содержащего высокоактивный источник радиоактивного излучения", - говорится в сообщении. Уточняется, что прибор использовали при строительстве дороги в Кракове. Награду назначила строительная фирма, которой принадлежит дефектоскоп. Всю информацию, касающуюся устройства, фирма просит сообщать на номера экстренных служб 112 и 997, в воеводский центр управления чрезвычайными ситуациями, центр радиационных событий Государственного агентства по атомной энергии или в полицию. По данным телеканала, полицейские проверили пункты скупки металлолома, а также места скопления бездомных. Были проверены камеры наблюдения, проверена территория, опрошены местные жители. Государственное агентство по атомной энергии призывает ни при каких обстоятельствах не вскрывать и не повреждать дефектоскоп, так как даже кратковременный контакт с открытым радиоактивным источником, находящимся внутри него, может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью человека. Обвинение в неосторожном обращении с радиоактивными материалами уже предъявлено 33-летнему мужчине, который отвечал за потерянный прибор.
https://ria.ru/20231103/polsha-1907134540.html
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в мире, краков, польша
В Польше потеряли прибор с источником радиоактивного излучения
В Польше потеряли дефектоскоп, содержащий источник радиоактивного излучения
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Источник радиоактивного излучения потеряли в Польше, объявлена награда, сообщает польское телевидение.
Поясняется, что речь идет о дефектоскопе, который потерял дорожный рабочий в Кракове
. Этот прибор, использующийся для обнаружения дефектов дорожного покрытия, содержит источник радиоактивного излучения.
"Пять тысяч злотых награды назначены за обнаружение дефектоскопа, содержащего высокоактивный источник радиоактивного излучения", - говорится в сообщении. Уточняется, что прибор использовали при строительстве дороги в Кракове.
Награду назначила строительная фирма, которой принадлежит дефектоскоп. Всю информацию, касающуюся устройства, фирма просит сообщать на номера экстренных служб 112 и 997, в воеводский центр управления чрезвычайными ситуациями, центр радиационных событий Государственного агентства по атомной энергии или в полицию.
По данным телеканала, полицейские проверили пункты скупки металлолома, а также места скопления бездомных. Были проверены камеры наблюдения, проверена территория, опрошены местные жители.
Государственное агентство по атомной энергии призывает ни при каких обстоятельствах не вскрывать и не повреждать дефектоскоп, так как даже кратковременный контакт с открытым радиоактивным источником, находящимся внутри него, может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью человека.
Обвинение в неосторожном обращении с радиоактивными материалами уже предъявлено 33-летнему мужчине, который отвечал за потерянный прибор.