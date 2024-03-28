https://ria.ru/20240328/polsha-1936377830.html

В Польше потеряли прибор с источником радиоактивного излучения

В Польше потеряли прибор с источником радиоактивного излучения - РИА Новости, 28.03.2024

В Польше потеряли прибор с источником радиоактивного излучения

Источник радиоактивного излучения потеряли в Польше, объявлена награда, сообщает польское телевидение. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:09

2024-03-28T14:09

2024-03-28T14:10

в мире

краков

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:192:2809:1772_1920x0_80_0_0_5fc9c8b739d416dfcb7cd9cc3e187608.jpg

ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Источник радиоактивного излучения потеряли в Польше, объявлена награда, сообщает польское телевидение. Поясняется, что речь идет о дефектоскопе, который потерял дорожный рабочий в Кракове. Этот прибор, использующийся для обнаружения дефектов дорожного покрытия, содержит источник радиоактивного излучения. "Пять тысяч злотых награды назначены за обнаружение дефектоскопа, содержащего высокоактивный источник радиоактивного излучения", - говорится в сообщении. Уточняется, что прибор использовали при строительстве дороги в Кракове. Награду назначила строительная фирма, которой принадлежит дефектоскоп. Всю информацию, касающуюся устройства, фирма просит сообщать на номера экстренных служб 112 и 997, в воеводский центр управления чрезвычайными ситуациями, центр радиационных событий Государственного агентства по атомной энергии или в полицию. По данным телеканала, полицейские проверили пункты скупки металлолома, а также места скопления бездомных. Были проверены камеры наблюдения, проверена территория, опрошены местные жители. Государственное агентство по атомной энергии призывает ни при каких обстоятельствах не вскрывать и не повреждать дефектоскоп, так как даже кратковременный контакт с открытым радиоактивным источником, находящимся внутри него, может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью человека. Обвинение в неосторожном обращении с радиоактивными материалами уже предъявлено 33-летнему мужчине, который отвечал за потерянный прибор.

https://ria.ru/20231103/polsha-1907134540.html

https://ria.ru/20230914/tseziy-1896289365.html

краков

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, краков, польша