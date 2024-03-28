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В Мордовии похоронили двух женщин, погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:12 28.03.2024 (обновлено: 17:14 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/pokhorony-1936436862.html
В Мордовии похоронили двух женщин, погибших при теракте в "Крокусе"
В Мордовии похоронили двух женщин, погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
В Мордовии похоронили двух женщин, погибших при теракте в "Крокусе"
Двух уроженок Мордовии, погибших при теракте в "Крокус сити холле", похоронили в Саранске, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:12
2024-03-28T17:14
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
артем здунов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
саранск
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Двух уроженок Мордовии, погибших при теракте в "Крокус сити холле", похоронили в Саранске, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. "Простились с нашими землячками, погибшими во время бесчеловечного теракта в "Крокусе". Ирину Фирсову и Татьяну Пихновскую в последний путь проводили вместе с семьей, друзьями и коллегами-преподавателями. Искренне разделяю огромное горе. Вечная память", - написал Здунов. Обе погибшие женщины много лет назад закончили Мордовский госуниверситет. Как сообщается в Telegram-канале вуза, Ирине Фирсовой недавно исполнилось 52 года, она жила и работала в Москве, а до этого преподавала в Мордовском педагогическом университете. Татьяне Пихновской был 51 год. Она работала на кафедре менеджмента Мордовского университета, а затем в банковской сфере. Продолжительное время жила и работала в Москве в Центральном банке РФ. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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россия, украина, артем здунов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, саранск, республика мордовия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Артем Здунов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Саранск, Республика Мордовия
В Мордовии похоронили двух женщин, погибших при теракте в "Крокусе"

Здунов: погибших в "Крокусе" двух уроженок Мордовии похоронили в Саранске

© Фото : Здунов здесь/TelegramДвух уроженок Мордовии, погибших при теракте в "Крокус сити холле", похоронили в Саранске
Двух уроженок Мордовии, погибших при теракте в Крокус сити холле, похоронили в Саранске - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Здунов здесь/Telegram
Двух уроженок Мордовии, погибших при теракте в "Крокус сити холле", похоронили в Саранске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Двух уроженок Мордовии, погибших при теракте в "Крокус сити холле", похоронили в Саранске, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.
"Простились с нашими землячками, погибшими во время бесчеловечного теракта в "Крокусе". Ирину Фирсову и Татьяну Пихновскую в последний путь проводили вместе с семьей, друзьями и коллегами-преподавателями. Искренне разделяю огромное горе. Вечная память", - написал Здунов.
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Обе погибшие женщины много лет назад закончили Мордовский госуниверситет. Как сообщается в Telegram-канале вуза, Ирине Фирсовой недавно исполнилось 52 года, она жила и работала в Москве, а до этого преподавала в Мордовском педагогическом университете. Татьяне Пихновской был 51 год. Она работала на кафедре менеджмента Мордовского университета, а затем в банковской сфере. Продолжительное время жила и работала в Москве в Центральном банке РФ.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаАртем ЗдуновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияСаранскРеспублика Мордовия
 
 
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