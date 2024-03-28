https://ria.ru/20240328/pogoda-1936300126.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:23

2024-03-28T08:23

2024-03-28T08:23

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что в четверг погоду в столице будет формировать периферия уходящего на юго-восток антициклона. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в мегаполисе плюс 9-11, по области от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть южный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

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общество, москва, михаил леус, погода