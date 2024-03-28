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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T08:23
2024-03-28T08:23
2024-03-28T08:23
общество
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михаил леус
погода
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что в четверг погоду в столице будет формировать периферия уходящего на юго-восток антициклона. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в мегаполисе плюс 9-11, по области от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть южный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Леус: без осадков и до плюс 11 ожидается в Москве в четверг
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что в четверг погоду в столице будет формировать периферия уходящего на юго-восток антициклона.
«
"В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в мегаполисе плюс 9-11, по области от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказал Леус.
Он уточнил, что ветер в столице будет дуть южный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.