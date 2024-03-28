https://ria.ru/20240328/platezhi-1936366047.html

В Кремле рассказали о работе с КНР, Турцией и ОАЭ по платежам за нефть

В Кремле рассказали о работе с КНР, Турцией и ОАЭ по платежам за нефть - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле рассказали о работе с КНР, Турцией и ОАЭ по платежам за нефть

Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:25

2024-03-28T13:25

2024-03-28T20:04

россия

китай

турция

дмитрий песков

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871291482_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce5562f3223454f5ade53ce23780367e.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. "Поскольку упомянутые вами страны находятся под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей Соединенных Штатов Америки, а также ЕС, кончено же, эта работа ведется. Она ведется в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнерами и напряженно, принимая во внимание те опасности, которые происходят от этого беспрецедентного давления, которое, собственно, идет в нарушение правил и норм международной торговли и экономических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведет ли Россия работу по решению проблемы с задержкой платежей.

https://ria.ru/20240321/kitay-1934682819.html

россия

китай

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, турция, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика