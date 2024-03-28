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В Кремле рассказали о работе с КНР, Турцией и ОАЭ по платежам за нефть - РИА Новости, 28.03.2024
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13:25 28.03.2024 (обновлено: 20:04 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/platezhi-1936366047.html
В Кремле рассказали о работе с КНР, Турцией и ОАЭ по платежам за нефть
В Кремле рассказали о работе с КНР, Турцией и ОАЭ по платежам за нефть - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле рассказали о работе с КНР, Турцией и ОАЭ по платежам за нефть
Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:25
2024-03-28T20:04
россия
китай
турция
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. "Поскольку упомянутые вами страны находятся под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей Соединенных Штатов Америки, а также ЕС, кончено же, эта работа ведется. Она ведется в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнерами и напряженно, принимая во внимание те опасности, которые происходят от этого беспрецедентного давления, которое, собственно, идет в нарушение правил и норм международной торговли и экономических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведет ли Россия работу по решению проблемы с задержкой платежей.
https://ria.ru/20240321/kitay-1934682819.html
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россия, китай, турция, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Китай, Турция, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
В Кремле рассказали о работе с КНР, Турцией и ОАЭ по платежам за нефть

Песков: РФ конструктивно работает с КНР, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции.
"Поскольку упомянутые вами страны находятся под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей Соединенных Штатов Америки, а также ЕС, кончено же, эта работа ведется. Она ведется в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнерами и напряженно, принимая во внимание те опасности, которые происходят от этого беспрецедентного давления, которое, собственно, идет в нарушение правил и норм международной торговли и экономических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведет ли Россия работу по решению проблемы с задержкой платежей.
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РоссияКитайТурцияДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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