https://ria.ru/20240328/parizh-1936348592.html

В аэропорту Парижа напали на полицию из-за депортации курдского активиста

В аэропорту Парижа напали на полицию из-за депортации курдского активиста - РИА Новости, 28.03.2024

В аэропорту Парижа напали на полицию из-за депортации курдского активиста

Сотрудники аэропорта Парижа "Шарль-де-Голль" и правоохранители, сопровождавшие готовящегося к депортации курдского активиста, подверглись нападению со стороны... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:11

2024-03-28T12:11

2024-03-28T12:11

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ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Сотрудники аэропорта Парижа "Шарль-де-Голль" и правоохранители, сопровождавшие готовящегося к депортации курдского активиста, подверглись нападению со стороны сторонников мужчины, в ситуацию пришлось вмешаться военным, сообщает телеканал BFMTV. "Инцидент произошел в среду 27 марта в аэропорте Париж – Шарль-де-Голль во время депортации курдского активиста, на которого было наложено обязательство покинуть территорию Франции. Около 20-30 человек пытались помешать его отбытию", - передаёт телеканал. Активисты собрались в общественной зоне одного из терминалов аэропорта, чтобы выступить с протестом против депортации, передаёт BFMTV. Курдский демократический совет Франции заявлял, что в Турции депортируемому Фиразу Коркмазу якобы грозят "пытки и тюрьма". Позднее активисты стали прорываться в следующую зону, куда уже нельзя попасть без билета. Сотрудники аэропорта попытались помешать нарушителям, в результате чего подверглись нападению, трое работников получили легкие травмы, сообщает телеканал. По информации радиостанции Europe 1, сторонники Коркмаза также напали и на сопровождающую его колонну, в том числе на сотрудников полицейского спецподразделения, которые перевозили мужчину. В ситуацию пришлось вмешаться военным, задействованным в рамках антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой"), говорится в материале. Как передаёт BFMTV, в связи с произошедшим было начато расследование, никаких задержаний произведено не было, мужчина был депортирован. Причины депортации не указываются.

https://ria.ru/20231015/france-1902937978.html

https://ria.ru/20240106/manifestatsiya-1919957584.html

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в мире, париж, франция, турция