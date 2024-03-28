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В Кремле не видят у европейских лидеров воли решать сложные вопросы - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 28.03.2024 (обновлено: 14:24 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/otnosheniya-1936381677.html
В Кремле не видят у европейских лидеров воли решать сложные вопросы
В Кремле не видят у европейских лидеров воли решать сложные вопросы - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле не видят у европейских лидеров воли решать сложные вопросы
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:20
2024-03-28T14:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир путин
дмитрий песков
герхард шредер
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих политиков Европы. "Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению и межгосударственных вопросов. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Шредер, и президент РФ Путин. В то время, когда Шредер стоял во главе своей страны, это помогало решать самые сложные вопросы и обеспечивать поступательное движение в развитии двусторонних отношений. К сожалению, сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов", - сказал он журналистам. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Шредер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936332808.html
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россия, украина, европа, владимир путин, дмитрий песков, герхард шредер, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Герхард Шредер, В мире
В Кремле не видят у европейских лидеров воли решать сложные вопросы

Песков: теплые отношения глав стран помогали решать вопросы, но сейчас этого нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих политиков Европы.
"Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению и межгосударственных вопросов. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Шредер, и президент РФ Путин. В то время, когда Шредер стоял во главе своей страны, это помогало решать самые сложные вопросы и обеспечивать поступательное движение в развитии двусторонних отношений. К сожалению, сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов", - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Шредер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковГерхард ШредерВ мире
 
 
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