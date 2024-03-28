В Кремле не видят у европейских лидеров воли решать сложные вопросы
Песков: теплые отношения глав стран помогали решать вопросы, но сейчас этого нет
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих политиков Европы.
"Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению и межгосударственных вопросов. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Шредер, и президент РФ Путин. В то время, когда Шредер стоял во главе своей страны, это помогало решать самые сложные вопросы и обеспечивать поступательное движение в развитии двусторонних отношений. К сожалению, сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов", - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Шредер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль.