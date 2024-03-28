https://ria.ru/20240328/otnosheniya-1936381677.html

В Кремле не видят у европейских лидеров воли решать сложные вопросы

В Кремле не видят у европейских лидеров воли решать сложные вопросы - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле не видят у европейских лидеров воли решать сложные вопросы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:20

2024-03-28T14:20

2024-03-28T14:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

владимир путин

дмитрий песков

герхард шредер

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих политиков Европы. "Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению и межгосударственных вопросов. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Шредер, и президент РФ Путин. В то время, когда Шредер стоял во главе своей страны, это помогало решать самые сложные вопросы и обеспечивать поступательное движение в развитии двусторонних отношений. К сожалению, сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов", - сказал он журналистам. Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Шредер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936332808.html

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украина

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Кирилл Волков

россия, украина, европа, владимир путин, дмитрий песков, герхард шредер, в мире