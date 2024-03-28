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Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий - РИА Новости, 28.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:23 28.03.2024 (обновлено: 12:29 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/okhrana-1936351962.html
Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий
Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий - РИА Новости, 28.03.2024
Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий
Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны и безопасности массовых мероприятий после теракта в "Крокус сити холле", сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:23
2024-03-28T12:29
теракт в "крокус сити холле"
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
безопасность
ольга любимова
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны и безопасности массовых мероприятий после теракта в "Крокус сити холле", сообщила министр культуры России Ольга Любимова.Заседание комитета по культуре с участием Любимовой проходит в Госдуме в четверг."Очень важно по пятничным событиям, (после - ред.) чудовищной трагедии первые вопросы, которые возникли и у профессионального сообщества, и у нас, это именно то, каким образом будут проводиться наши дальнейшие мероприятия, (в том числе - ред.) под открытым небом, массовые мероприятия, само понятие от тысячи человек, от 500 человек, каким образом охраняются, кем охраняются", - сказала Любимова.Она отметила, что нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку."Речь идет не только о проведении мероприятий. Мы знаем, какое количество творческих вузов и общежитий существует, которые также требуют определений системы охраны и безопасности", - добавила министр. Кроме того, планируются обсуждение вопроса охраны музеев и библиотек.
https://ria.ru/20240325/okhranniki-1935675246.html
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), безопасность, ольга любимова, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Безопасность, Ольга Любимова, Крокус Сити Холл
Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий

Любимова: Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны и безопасности массовых мероприятий после теракта в "Крокус сити холле", сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Заседание комитета по культуре с участием Любимовой проходит в Госдуме в четверг.
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"Очень важно по пятничным событиям, (после - ред.) чудовищной трагедии первые вопросы, которые возникли и у профессионального сообщества, и у нас, это именно то, каким образом будут проводиться наши дальнейшие мероприятия, (в том числе - ред.) под открытым небом, массовые мероприятия, само понятие от тысячи человек, от 500 человек, каким образом охраняются, кем охраняются", - сказала Любимова.
Она отметила, что нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку.
"Речь идет не только о проведении мероприятий. Мы знаем, какое количество творческих вузов и общежитий существует, которые также требуют определений системы охраны и безопасности", - добавила министр. Кроме того, планируются обсуждение вопроса охраны музеев и библиотек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)БезопасностьОльга ЛюбимоваКрокус Сити Холл
 
 
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