https://ria.ru/20240328/okhrana-1936351962.html
Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий
Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий - РИА Новости, 28.03.2024
Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий
Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны и безопасности массовых мероприятий после теракта в "Крокус сити холле", сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:23
2024-03-28T12:23
2024-03-28T12:29
теракт в "крокус сити холле"
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
безопасность
ольга любимова
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844467991_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_2f2ddfe491e0192165ac458a26b368ad.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны и безопасности массовых мероприятий после теракта в "Крокус сити холле", сообщила министр культуры России Ольга Любимова.Заседание комитета по культуре с участием Любимовой проходит в Госдуме в четверг."Очень важно по пятничным событиям, (после - ред.) чудовищной трагедии первые вопросы, которые возникли и у профессионального сообщества, и у нас, это именно то, каким образом будут проводиться наши дальнейшие мероприятия, (в том числе - ред.) под открытым небом, массовые мероприятия, само понятие от тысячи человек, от 500 человек, каким образом охраняются, кем охраняются", - сказала Любимова.Она отметила, что нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку."Речь идет не только о проведении мероприятий. Мы знаем, какое количество творческих вузов и общежитий существует, которые также требуют определений системы охраны и безопасности", - добавила министр. Кроме того, планируются обсуждение вопроса охраны музеев и библиотек.
https://ria.ru/20240325/okhranniki-1935675246.html
https://ria.ru/20240325/bezopasnost-1935603944.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844467991_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d850bcf2568c9e45e6572c49caec32a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), безопасность, ольга любимова, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Безопасность, Ольга Любимова, Крокус Сити Холл
Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий
Любимова: Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны и безопасности массовых мероприятий после теракта в "Крокус сити холле", сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Заседание комитета по культуре с участием Любимовой проходит в Госдуме
в четверг.
"Очень важно по пятничным событиям, (после - ред.) чудовищной трагедии первые вопросы, которые возникли и у профессионального сообщества, и у нас, это именно то, каким образом будут проводиться наши дальнейшие мероприятия, (в том числе - ред.) под открытым небом, массовые мероприятия, само понятие от тысячи человек, от 500 человек, каким образом охраняются, кем охраняются", - сказала Любимова.
Она отметила, что нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку.
"Речь идет не только о проведении мероприятий. Мы знаем, какое количество творческих вузов и общежитий существует, которые также требуют определений системы охраны и безопасности", - добавила министр. Кроме того, планируются обсуждение вопроса охраны музеев и библиотек.