https://ria.ru/20240328/okhrana-1936351962.html

Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий

Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий - РИА Новости, 28.03.2024

Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий

Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны и безопасности массовых мероприятий после теракта в "Крокус сити холле", сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:23

2024-03-28T12:23

2024-03-28T12:29

теракт в "крокус сити холле"

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

безопасность

ольга любимова

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны и безопасности массовых мероприятий после теракта в "Крокус сити холле", сообщила министр культуры России Ольга Любимова.Заседание комитета по культуре с участием Любимовой проходит в Госдуме в четверг."Очень важно по пятничным событиям, (после - ред.) чудовищной трагедии первые вопросы, которые возникли и у профессионального сообщества, и у нас, это именно то, каким образом будут проводиться наши дальнейшие мероприятия, (в том числе - ред.) под открытым небом, массовые мероприятия, само понятие от тысячи человек, от 500 человек, каким образом охраняются, кем охраняются", - сказала Любимова.Она отметила, что нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку."Речь идет не только о проведении мероприятий. Мы знаем, какое количество творческих вузов и общежитий существует, которые также требуют определений системы охраны и безопасности", - добавила министр. Кроме того, планируются обсуждение вопроса охраны музеев и библиотек.

https://ria.ru/20240325/okhranniki-1935675246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), безопасность, ольга любимова, крокус сити холл