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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 28.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска в четверг в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:40
2024-03-28T19:40
2024-03-28T19:41
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происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.50 - город Донецк (Кировский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 16.55 до 17.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк