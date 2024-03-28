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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 28.03.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Украинские войска в четверг в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:40

2024-03-28T19:40

2024-03-28T19:41

донецк

кировский район

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происшествия

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.50 - город Донецк (Кировский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 16.55 до 17.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

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донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия