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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 28.03.2024 (обновлено: 19:41 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936472113.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 28.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска в четверг в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:40
2024-03-28T19:41
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.50 - город Донецк (Кировский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 16.55 до 17.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.50 - город Донецк (Кировский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, с 16.55 до 17.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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