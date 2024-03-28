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При обстреле Горловки получила повреждения трансформаторная подстанция - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936433926.html
При обстреле Горловки получила повреждения трансформаторная подстанция
При обстреле Горловки получила повреждения трансформаторная подстанция - РИА Новости, 28.03.2024
При обстреле Горловки получила повреждения трансформаторная подстанция
Одна из трансформаторных подстанций Горловки получила повреждения в результате прямого попадания украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:03
2024-03-28T17:03
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Одна из трансформаторных подстанций Горловки получила повреждения в результате прямого попадания украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате прямого попадания снаряда вооруженных формирований Украины повреждена одна из трансформаторных подстанций в Центрально-Городском районе Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-анале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.40 выпустили по этому району три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки получила повреждения трансформаторная подстанция

При обстреле ВСУ в Горловке получила повреждения трансформаторная подстанция

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Одна из трансформаторных подстанций Горловки получила повреждения в результате прямого попадания украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате прямого попадания снаряда вооруженных формирований Украины повреждена одна из трансформаторных подстанций в Центрально-Городском районе Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-анале мэра.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.40 выпустили по этому району три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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