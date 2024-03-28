https://ria.ru/20240328/obstrel-1936433926.html

При обстреле Горловки получила повреждения трансформаторная подстанция

При обстреле Горловки получила повреждения трансформаторная подстанция - РИА Новости, 28.03.2024

При обстреле Горловки получила повреждения трансформаторная подстанция

Одна из трансформаторных подстанций Горловки получила повреждения в результате прямого попадания украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:03

2024-03-28T17:03

2024-03-28T17:03

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Одна из трансформаторных подстанций Горловки получила повреждения в результате прямого попадания украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате прямого попадания снаряда вооруженных формирований Украины повреждена одна из трансформаторных подстанций в Центрально-Городском районе Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-анале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.40 выпустили по этому району три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол