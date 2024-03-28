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Украинские войска обстреляли ДНР ракетами, разрушен жилой дом

Украинские войска обстреляли ДНР ракетами, разрушен жилой дом - РИА Новости, 28.03.2024

Украинские войска обстреляли ДНР ракетами, разрушен жилой дом

Жилой дом полностью разрушен в результате применения американской РСЗО HIMARS в Углегорске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:14

2024-03-28T14:14

2024-03-28T14:53

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вооруженные силы украины

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происшествия

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УГЛЕГОРСК (ДНР), 28 мар - РИА Новости. Жилой дом полностью разрушен в результате применения американской РСЗО HIMARS в Углегорске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости.Двухэтажный дом по улице Артема был уничтожен попаданием американской ракеты, осколки которой найдены в воронке на месте обстрела."Сначала шум шел, наверно, с Дзержинска, а потом как ударило - черный дым поднялся, и потащило туда. Вот дома нет", - рассказал живущий по соседству Геннадий.По словам местных жителей, при ударе пострадавших нет - в момент обстрела в доме никого не было.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 41 раз обстреляли территорию республики. Погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения. Повреждения получили пять жилых домостроений и еще три объекта социальной инфраструктуры.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия