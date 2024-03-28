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Украинские войска обстреляли ДНР ракетами, разрушен жилой дом - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 28.03.2024 (обновлено: 14:53 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936379493.html
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами, разрушен жилой дом
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами, разрушен жилой дом - РИА Новости, 28.03.2024
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами, разрушен жилой дом
Жилой дом полностью разрушен в результате применения американской РСЗО HIMARS в Углегорске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:14
2024-03-28T14:53
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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УГЛЕГОРСК (ДНР), 28 мар - РИА Новости. Жилой дом полностью разрушен в результате применения американской РСЗО HIMARS в Углегорске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости.Двухэтажный дом по улице Артема был уничтожен попаданием американской ракеты, осколки которой найдены в воронке на месте обстрела."Сначала шум шел, наверно, с Дзержинска, а потом как ударило - черный дым поднялся, и потащило туда. Вот дома нет", - рассказал живущий по соседству Геннадий.По словам местных жителей, при ударе пострадавших нет - в момент обстрела в доме никого не было.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 41 раз обстреляли территорию республики. Погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения. Повреждения получили пять жилых домостроений и еще три объекта социальной инфраструктуры.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами, разрушен жилой дом

Украинские войска обстреляли Углегорск в ДНР из РСЗО HIMARS, разрушен жилой дом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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УГЛЕГОРСК (ДНР), 28 мар - РИА Новости. Жилой дом полностью разрушен в результате применения американской РСЗО HIMARS в Углегорске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости.
Двухэтажный дом по улице Артема был уничтожен попаданием американской ракеты, осколки которой найдены в воронке на месте обстрела.
"Сначала шум шел, наверно, с Дзержинска, а потом как ударило - черный дым поднялся, и потащило туда. Вот дома нет", - рассказал живущий по соседству Геннадий.
По словам местных жителей, при ударе пострадавших нет - в момент обстрела в доме никого не было.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 41 раз обстреляли территорию республики. Погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения. Повреждения получили пять жилых домостроений и еще три объекта социальной инфраструктуры.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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