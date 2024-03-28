Два человека пострадали при обстреле села в ДНР
Два человека получили ранения при обстреле села Старомлиновка в ДНР
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в четверг села Старомлиновка в Великоновоселковском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 марта по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский район): ранены женщина 1953 года рождения и мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении.
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Ведомство уточнило, что обстрел села был произведен в 01.00 мск, было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, по данным представительства, в Углегорске при ракетном обстреле утром разрушен частный жилой дом, еще несколько домов и автомобиль получили повреждения
Ранее сообщалось, что по Углегорску в 6.00 мск была выпущена одна ракета из РСЗО.
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