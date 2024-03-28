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Два человека пострадали при обстреле села в ДНР - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936368384.html
Два человека пострадали при обстреле села в ДНР
Два человека пострадали при обстреле села в ДНР - РИА Новости, 28.03.2024
Два человека пострадали при обстреле села в ДНР
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в четверг села Старомлиновка в Великоновоселковском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:35
2024-03-28T13:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в четверг села Старомлиновка в Великоновоселковском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 марта по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский район): ранены женщина 1953 года рождения и мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что обстрел села был произведен в 01.00 мск, было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, по данным представительства, в Углегорске при ракетном обстреле утром разрушен частный жилой дом, еще несколько домов и автомобиль получили повреждения Ранее сообщалось, что по Углегорску в 6.00 мск была выпущена одна ракета из РСЗО.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Два человека пострадали при обстреле села в ДНР

Два человека получили ранения при обстреле села Старомлиновка в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в четверг села Старомлиновка в Великоновоселковском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 марта по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский район): ранены женщина 1953 года рождения и мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Ведомство уточнило, что обстрел села был произведен в 01.00 мск, было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, по данным представительства, в Углегорске при ракетном обстреле утром разрушен частный жилой дом, еще несколько домов и автомобиль получили повреждения
Ранее сообщалось, что по Углегорску в 6.00 мск была выпущена одна ракета из РСЗО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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