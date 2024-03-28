https://ria.ru/20240328/oborot-1936261425.html

Ефимов: оборот обрабатывающей промышленности в январе вырос в 1,5 раза

Ефимов: оборот обрабатывающей промышленности в январе вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 28.03.2024

Ефимов: оборот обрабатывающей промышленности в январе вырос в 1,5 раза

В первый месяц текущего года оборот обрабатывающей промышленности столицы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 млрд руб., что на 52,2% больше... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:05

2024-03-28T10:05

2024-03-28T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В первый месяц текущего года оборот обрабатывающей промышленности столицы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 млрд руб., что на 52,2% больше данных января прошлого года в сопоставимых ценах, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Обрабатывающая промышленность на протяжении нескольких лет является драйвером столичной экономики благодаря активному развитию производств, в том числе высокотехнологичных, и реализуемым программам городской поддержки. В январе 2024-го оборот отрасли достиг 510,2 миллиарда рублей, в 1,5 раза превысив показатель первого месяца прошлого года. Почти 27% объема, или 136 миллиардов рублей, обеспечили производители высокотехнологичной продукции – компьютеров, электронных и оптических изделий", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, пищевая промышленность занимает большую долю в обороте обрабатывающих компаний. Эти компании заработали 60,2 млрд руб., это примерно 12% от общего объема. Предприятия фармацевтической промышленности столицы за этот период заработали 33,5 млрд руб. – 6,6% от общего объема. Производство машин и оборудования – 22,1 млрд руб. (4,3%).Отмечается, что на столицу приходится 11,3% оборота обрабатывающей промышленности РФ без учета нефтегазового сектора.Как сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы, большинство отраслей городской обрабатывающей промышленности показали увеличение оборота в январе текущего года. При этом производители мебели нарастили объемы продаж в одиннадцать раз – до 9,7 млрд руб., а компании, занимающиеся выпуском техники и электроники, – в 7 раз. Производителями резиновых и пластмассовых изделий были увеличены обороты на 65,8% – до 15,1 млрд руб., предприятия бумажной промышленности – на 58,9%, до 4,1 млрд руб. Обороты производителей железнодорожного и авиатранспорта, узловых деталей и комплектующих к ним выросли на 47,1% и составили 17,3 млрд руб.Кроме того, малые предприятия внесли основной вклад в увеличение оборотов отрасли. Так, за первый месяц этого года ими было заработано 187,5 млрд руб., что в 2,7 раза выше прошлогоднего показателя. За год их доля в общем обороте мегаполиса выросла с 21,1 до 36,7%.В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики пояснили, что обрабатывающие предприятия Москвы также активно увеличивают производство. В январе этого года рост выпуска продукции составил 19,6% по сравнению с январем 2022 года.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности мегаполиса для российских промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Промпредприятия мегаполиса могут воспользоваться широким набором мер поддержки. Сред них – льготные кредиты, льготная аренда по ставке 1 рубль в год для инвестиционных проектов, а также инструментами нацпроекта "Производительность труда", который позволяет повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели благодаря оптимизации производственных процессов. На сегодняшний день в данном нацпроекте задействованы свыше 170 обрабатывающих предприятий города, из которых порядка ста компаний окончили 1 этап реализации национального проекта. Экономический эффект от участия в национальном проекте составил 3,6 млрд руб.Ранее Ефимов сообщал, что столичные производители продуктов питания в январе 2024 года нарастили объем производства продукции на 126 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

https://ria.ru/20240327/proizvodstvo-1935029738.html

https://ria.ru/20240326/produktsiya-1935031140.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)