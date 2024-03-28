СМИ сообщили о попытках Украины создать оборонительный рубеж
FT: Киев пытается создать оборонительный рубеж, подобный возведенному ВС России
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами РФ, о который разбилось контрнаступление ВСУ летом 2023 года, сообщило издание Financial Times.
Издание опубликовало материал о возведении оборонительных рубежей на севере Украины. Как сообщают журналисты, украинские власти возводят фортификационные сооружения в Черниговской области, активно используя инженерную технику, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры.
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"Эти новые оборонительные сооружения похожи на укрепления, построенные Россией в конце 2022 - начале 2023 года, которые сорвали многообещающее контрнаступление Украины. Только после неудачной попытки прорвать эту укрепленную оборону в прошлом году Украина "убедилась, что мы должны сделать что-то подобное", - говорится в публикации, размещенной на сайте издания.
Чиновники заявили журналистам о полной загрузке местных цементных заводов, сверхурочно выпускающих сырье для "зубов дракона" - противотанковых "ежей" в виде бетонных пирамид.
Владимир Зеленский ранее сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.