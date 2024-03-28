https://ria.ru/20240328/neft-1936388981.html

Источник в Анкаре рассказал о "страшилках" СМИ о торговле с Россией

Источник в Анкаре рассказал о "страшилках" СМИ о торговле с Россией - РИА Новости, 28.03.2024

Источник в Анкаре рассказал о "страшилках" СМИ о торговле с Россией

Западные СМИ публикуют ряд публикаций со "страшилками" в отношении торговли и энергетического сотрудничества Турции и России, в них много дезинформации, заявил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:41

2024-03-28T14:41

2024-03-28T14:41

цены на нефть

турция

россия

сша

дмитрий песков

евросоюз

экономика

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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Западные СМИ публикуют ряд публикаций со "страшилками" в отношении торговли и энергетического сотрудничества Турции и России, в них много дезинформации, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции, комментируя сообщения о том, что РФ сталкивается с задержками из Турции в платежах за поставки нефти. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, очень много публикаций с дезинформациями и страшилками. Мы все видим, картина совсем иная, две страны работают во всех сферах, в том числе и упомянутой вами (энергетической)", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929133462.html

турция

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, турция, россия, сша, дмитрий песков, евросоюз, экономика