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Источник в Анкаре рассказал о "страшилках" СМИ о торговле с Россией
Источник в Анкаре рассказал о "страшилках" СМИ о торговле с Россией - РИА Новости, 28.03.2024
Источник в Анкаре рассказал о "страшилках" СМИ о торговле с Россией
Западные СМИ публикуют ряд публикаций со "страшилками" в отношении торговли и энергетического сотрудничества Турции и России, в них много дезинформации, заявил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:41
2024-03-28T14:41
2024-03-28T14:41
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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Западные СМИ публикуют ряд публикаций со "страшилками" в отношении торговли и энергетического сотрудничества Турции и России, в них много дезинформации, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции, комментируя сообщения о том, что РФ сталкивается с задержками из Турции в платежах за поставки нефти. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, очень много публикаций с дезинформациями и страшилками. Мы все видим, картина совсем иная, две страны работают во всех сферах, в том числе и упомянутой вами (энергетической)", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929133462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, турция, россия, сша, дмитрий песков, евросоюз, экономика
Цены на нефть, Турция, Россия, США, Дмитрий Песков, Евросоюз, Экономика
Источник в Анкаре рассказал о "страшилках" СМИ о торговле с Россией
Источник: в публикациях, что России задерживают платежи за нефть, много неправды