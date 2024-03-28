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Небензя раскритиковал милитаризацию Корейского полуострова при участии США - РИА Новости, 28.03.2024
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17:54 28.03.2024 (обновлено: 18:00 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/nebenzya-1936449642.html
Небензя раскритиковал милитаризацию Корейского полуострова при участии США
Небензя раскритиковал милитаризацию Корейского полуострова при участии США - РИА Новости, 28.03.2024
Небензя раскритиковал милитаризацию Корейского полуострова при участии США
Задействование ядерного потенциала США в учениях вокруг КНДР затрагивает интересы безопасности России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:54
2024-03-28T18:00
россия
вашингтон (штат)
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василий небензя
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ООН, 28 мар – РИА Новости. Задействование ядерного потенциала США в учениях вокруг КНДР затрагивает интересы безопасности России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "К еще более опасной черте ситуацию подводит активная милитаризация (Корейского – ред.) полуострова при прямом участи Вашингтона и других членов НАТО, находящихся в десятках тысяч километров от КНДР", - сказал Небензя. "Что особенно тревожит, так это все более неприкрытое задействование в военных маневрах союзников ядерного потенциала Вашингтона. Такое опасное развитие событий в регионе затрагивает коренные интересы РФ в области национальной безопасности", - подчеркнул он.
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россия, вашингтон (штат), сша, василий небензя, оон, нато, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Василий Небензя, ООН, НАТО, В мире
Небензя раскритиковал милитаризацию Корейского полуострова при участии США

Небензя: задействование ядерного потенциала США в КНДР затрагивает интересы РФ

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© МИД РФ
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Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 мар – РИА Новости. Задействование ядерного потенциала США в учениях вокруг КНДР затрагивает интересы безопасности России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"К еще более опасной черте ситуацию подводит активная милитаризация (Корейского – ред.) полуострова при прямом участи Вашингтона и других членов НАТО, находящихся в десятках тысяч километров от КНДР", - сказал Небензя.
"Что особенно тревожит, так это все более неприкрытое задействование в военных маневрах союзников ядерного потенциала Вашингтона. Такое опасное развитие событий в регионе затрагивает коренные интересы РФ в области национальной безопасности", - подчеркнул он.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
США открыто заявляют, что не подчиняются Уставу ООН, заявил Небензя
26 марта, 19:20
 
РоссияВашингтон (штат)СШАВасилий НебензяООННАТОВ мире
 
 
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