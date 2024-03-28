https://ria.ru/20240328/nebenzya-1936449642.html

Небензя раскритиковал милитаризацию Корейского полуострова при участии США

Небензя раскритиковал милитаризацию Корейского полуострова при участии США - РИА Новости, 28.03.2024

Небензя раскритиковал милитаризацию Корейского полуострова при участии США

Задействование ядерного потенциала США в учениях вокруг КНДР затрагивает интересы безопасности России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:54

2024-03-28T17:54

2024-03-28T18:00

россия

вашингтон (штат)

сша

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ООН, 28 мар – РИА Новости. Задействование ядерного потенциала США в учениях вокруг КНДР затрагивает интересы безопасности России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "К еще более опасной черте ситуацию подводит активная милитаризация (Корейского – ред.) полуострова при прямом участи Вашингтона и других членов НАТО, находящихся в десятках тысяч километров от КНДР", - сказал Небензя. "Что особенно тревожит, так это все более неприкрытое задействование в военных маневрах союзников ядерного потенциала Вашингтона. Такое опасное развитие событий в регионе затрагивает коренные интересы РФ в области национальной безопасности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240326/ssha-1936013931.html

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россия, вашингтон (штат), сша, василий небензя, оон, нато, в мире