https://ria.ru/20240328/nauka-1936108577.html
Генетика и диабет. В России научились предсказывать течение болезни
Генетика и диабет. В России научились предсказывать течение болезни - РИА Новости, 28.03.2024
Генетика и диабет. В России научились предсказывать течение болезни
Связь определенных генетических маркеров с метаболическими показателями, которые отвечают за функцию поджелудочной железы и чувствительность тканей к инсулину,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:00
2024-03-28T03:00
2024-03-28T03:00
наука
наука
россия
навигатор абитуриента
университетская наука
здоровье - общество
медицина
диабет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936110435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6000a2178f51c36eaa5db8c81dfbb870.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Связь определенных генетических маркеров с метаболическими показателями, которые отвечают за функцию поджелудочной железы и чувствительность тканей к инсулину, выявили ученые ТМУ. Таким образом они научились определять предрасположенность человека к нарушениям углеводного обмена и развитию сахарного диабета второго типа. Результаты работы представлены в Бюллетене экспериментальной биологии и медицины.Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или, когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт. В настоящее время известно два типа сахарного диабета – сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и диабет второго типа (инсулинонезависимый).В России, по данным министерства здравоохранения, сахарным диабетом страдают более 10 миллионов человек, в 95% случаев это сахарный диабет второго ранитипа. Развитие данного типа заболевания можно предотвратить, соблюдая диету, применяя медикаменты и ведя активный образ жизни, однако немаловажным фактором риска является генетическая предрасположенность.Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) провели обследование 64 человек с ранними нарушениями углеводного обмена."Это то состояние, когда развитие углеводных нарушений является обратимым процессом – именно тот период, когда человеку, который предрасположен к развитию сахарного диабета второго типа, еще можно предотвратить заболевание", – пояснила доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ТМУ Дилара Исакова.По ее словам, всем пациентам были проведены комплексные клинико-лабораторные, иммунохимические и генетические обследования.В результате было доказано, что два генетических маркера – TCF7L2 и PPARG – позволяют выявить предрасположенность к развитию сахарного диабета второго типа."В ходе исследования мы подтвердили связь анализируемых генетических маркеров с прогрессированием предиабета (состояние, предшествующее диабету, когда показатели глюкозы крови уже превышают норму, но еще не достигают значений, соответствующих диагнозу СД) и развитием диабета второго типа", – сообщила она, пояснив, что данные маркеры связаны с показателями углеводного обмена и факторами кардиоваскулярного риска – повышенным уровнем содержания триглицеридов и артериальной гипертензией.По оценкам тюменских ученых, данное исследование имеет практическое значение для терапевтов, врачей общей практики и эндокринологов: "включение генетических маркеров в протоколы исследований пациентов с предиабетом позволит с высокой долей вероятности прогнозировать диабет второго типа и создавать персонифицированный подход к лечению пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена для предотвращения развития заболевания"."Практикующим врачам важно правильно выстроить алгоритм работы с пациентами, имеющими предиабет, чтобы предотвратить развитие заболевания", – подчеркнула Дилара Исакова.В дальнейшем исследовательский коллектив ТМУ, ректор которого является научным консультантом данного проекта, планирует расширить выборку пациентов для подтверждения своих выводов, включить в исследование еще 10 полиморфных маркеров и разработать алгоритм ведения пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена.
https://ria.ru/20240313/nauka-1932309401.html
https://ria.ru/20240219/preddiabet-1927771751.html
https://ria.ru/20240304/nauka-1930298343.html
россия
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936110435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f55c24bc09c829801878371cf83e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, здоровье - общество, медицина, диабет, генетика, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
Наука, Наука, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Здоровье - Общество, Медицина, Диабет, генетика, Тюмень, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости.
Связь определенных генетических маркеров с метаболическими показателями, которые отвечают за функцию поджелудочной железы и чувствительность тканей к инсулину, выявили ученые ТМУ
. Таким образом они научились определять предрасположенность человека к нарушениям углеводного обмена и развитию сахарного диабета второго типа. Результаты работы представлены
в Бюллетене экспериментальной биологии и медицины.
Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или, когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт. В настоящее время известно два типа сахарного диабета – сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и диабет второго типа (инсулинонезависимый).
В России, по данным министерства здравоохранения, сахарным диабетом страдают более 10 миллионов человек, в 95% случаев это сахарный диабет второго ранитипа. Развитие данного типа заболевания можно предотвратить, соблюдая диету, применяя медикаменты и ведя активный образ жизни, однако немаловажным фактором риска является генетическая предрасположенность.
Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) провели обследование 64 человек с ранними нарушениями углеводного обмена.
«
"Это то состояние, когда развитие углеводных нарушений является обратимым процессом – именно тот период, когда человеку, который предрасположен к развитию сахарного диабета второго типа, еще можно предотвратить заболевание", – пояснила доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ТМУ Дилара Исакова.
По ее словам, всем пациентам были проведены комплексные клинико-лабораторные, иммунохимические и генетические обследования.
В результате было доказано, что два генетических маркера – TCF7L2 и PPARG – позволяют выявить предрасположенность к развитию сахарного диабета второго типа.
"В ходе исследования мы подтвердили связь анализируемых генетических маркеров с прогрессированием предиабета (состояние, предшествующее диабету, когда показатели глюкозы крови уже превышают норму, но еще не достигают значений, соответствующих диагнозу СД) и развитием диабета второго типа", – сообщила она, пояснив, что данные маркеры связаны с показателями углеводного обмена и факторами кардиоваскулярного риска – повышенным уровнем содержания триглицеридов и артериальной гипертензией.
По оценкам тюменских ученых, данное исследование имеет практическое значение для терапевтов, врачей общей практики и эндокринологов: "включение генетических маркеров в протоколы исследований пациентов с предиабетом позволит с высокой долей вероятности прогнозировать диабет второго типа и создавать персонифицированный подход к лечению пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена для предотвращения развития заболевания".
"Практикующим врачам важно правильно выстроить алгоритм работы с пациентами, имеющими предиабет, чтобы предотвратить развитие заболевания", – подчеркнула Дилара Исакова.
В дальнейшем исследовательский коллектив ТМУ, ректор которого является научным консультантом данного проекта, планирует расширить выборку пациентов для подтверждения своих выводов, включить в исследование еще 10 полиморфных маркеров и разработать алгоритм ведения пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена.