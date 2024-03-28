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Генетика и диабет. В России научились предсказывать течение болезни - РИА Новости, 28.03.2024
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Наука
 
03:00 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/nauka-1936108577.html
Генетика и диабет. В России научились предсказывать течение болезни
Генетика и диабет. В России научились предсказывать течение болезни - РИА Новости, 28.03.2024
Генетика и диабет. В России научились предсказывать течение болезни
Связь определенных генетических маркеров с метаболическими показателями, которые отвечают за функцию поджелудочной железы и чувствительность тканей к инсулину,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:00
2024-03-28T03:00
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Связь определенных генетических маркеров с метаболическими показателями, которые отвечают за функцию поджелудочной железы и чувствительность тканей к инсулину, выявили ученые ТМУ. Таким образом они научились определять предрасположенность человека к нарушениям углеводного обмена и развитию сахарного диабета второго типа. Результаты работы представлены в Бюллетене экспериментальной биологии и медицины.Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или, когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт. В настоящее время известно два типа сахарного диабета – сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и диабет второго типа (инсулинонезависимый).В России, по данным министерства здравоохранения, сахарным диабетом страдают более 10 миллионов человек, в 95% случаев это сахарный диабет второго ранитипа. Развитие данного типа заболевания можно предотвратить, соблюдая диету, применяя медикаменты и ведя активный образ жизни, однако немаловажным фактором риска является генетическая предрасположенность.Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) провели обследование 64 человек с ранними нарушениями углеводного обмена.&quot;Это то состояние, когда развитие углеводных нарушений является обратимым процессом – именно тот период, когда человеку, который предрасположен к развитию сахарного диабета второго типа, еще можно предотвратить заболевание&quot;, – пояснила доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ТМУ Дилара Исакова.По ее словам, всем пациентам были проведены комплексные клинико-лабораторные, иммунохимические и генетические обследования.В результате было доказано, что два генетических маркера – TCF7L2 и PPARG – позволяют выявить предрасположенность к развитию сахарного диабета второго типа."В ходе исследования мы подтвердили связь анализируемых генетических маркеров с прогрессированием предиабета (состояние, предшествующее диабету, когда показатели глюкозы крови уже превышают норму, но еще не достигают значений, соответствующих диагнозу СД) и развитием диабета второго типа", – сообщила она, пояснив, что данные маркеры связаны с показателями углеводного обмена и факторами кардиоваскулярного риска – повышенным уровнем содержания триглицеридов и артериальной гипертензией.По оценкам тюменских ученых, данное исследование имеет практическое значение для терапевтов, врачей общей практики и эндокринологов: "включение генетических маркеров в протоколы исследований пациентов с предиабетом позволит с высокой долей вероятности прогнозировать диабет второго типа и создавать персонифицированный подход к лечению пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена для предотвращения развития заболевания"."Практикующим врачам важно правильно выстроить алгоритм работы с пациентами, имеющими предиабет, чтобы предотвратить развитие заболевания", – подчеркнула Дилара Исакова.В дальнейшем исследовательский коллектив ТМУ, ректор которого является научным консультантом данного проекта, планирует расширить выборку пациентов для подтверждения своих выводов, включить в исследование еще 10 полиморфных маркеров и разработать алгоритм ведения пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена.
https://ria.ru/20240313/nauka-1932309401.html
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наука, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, здоровье - общество, медицина, диабет, генетика, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
Наука, Наука, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Здоровье - Общество, Медицина, Диабет, генетика, Тюмень, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)

Генетика и диабет. В России научились предсказывать течение болезни

© iStock.com / Igor AlecsanderГлюкометр
Глюкометр - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© iStock.com / Igor Alecsander
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Связь определенных генетических маркеров с метаболическими показателями, которые отвечают за функцию поджелудочной железы и чувствительность тканей к инсулину, выявили ученые ТМУ. Таким образом они научились определять предрасположенность человека к нарушениям углеводного обмена и развитию сахарного диабета второго типа. Результаты работы представлены в Бюллетене экспериментальной биологии и медицины.
Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или, когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт. В настоящее время известно два типа сахарного диабета – сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и диабет второго типа (инсулинонезависимый).
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В России, по данным министерства здравоохранения, сахарным диабетом страдают более 10 миллионов человек, в 95% случаев это сахарный диабет второго ранитипа. Развитие данного типа заболевания можно предотвратить, соблюдая диету, применяя медикаменты и ведя активный образ жизни, однако немаловажным фактором риска является генетическая предрасположенность.
Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) провели обследование 64 человек с ранними нарушениями углеводного обмена.
«

"Это то состояние, когда развитие углеводных нарушений является обратимым процессом – именно тот период, когда человеку, который предрасположен к развитию сахарного диабета второго типа, еще можно предотвратить заболевание", – пояснила доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ТМУ Дилара Исакова.

По ее словам, всем пациентам были проведены комплексные клинико-лабораторные, иммунохимические и генетические обследования.
В результате было доказано, что два генетических маркера – TCF7L2 и PPARG – позволяют выявить предрасположенность к развитию сахарного диабета второго типа.
"В ходе исследования мы подтвердили связь анализируемых генетических маркеров с прогрессированием предиабета (состояние, предшествующее диабету, когда показатели глюкозы крови уже превышают норму, но еще не достигают значений, соответствующих диагнозу СД) и развитием диабета второго типа", – сообщила она, пояснив, что данные маркеры связаны с показателями углеводного обмена и факторами кардиоваскулярного риска – повышенным уровнем содержания триглицеридов и артериальной гипертензией.
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По оценкам тюменских ученых, данное исследование имеет практическое значение для терапевтов, врачей общей практики и эндокринологов: "включение генетических маркеров в протоколы исследований пациентов с предиабетом позволит с высокой долей вероятности прогнозировать диабет второго типа и создавать персонифицированный подход к лечению пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена для предотвращения развития заболевания".
"Практикующим врачам важно правильно выстроить алгоритм работы с пациентами, имеющими предиабет, чтобы предотвратить развитие заболевания", – подчеркнула Дилара Исакова.
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В дальнейшем исследовательский коллектив ТМУ, ректор которого является научным консультантом данного проекта, планирует расширить выборку пациентов для подтверждения своих выводов, включить в исследование еще 10 полиморфных маркеров и разработать алгоритм ведения пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена.
 
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