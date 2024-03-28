https://ria.ru/20240328/nato-1936282252.html

Не Россия двигалась к границам стран НАТО, заявил Путин

Не Россия двигалась к границам стран НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024

Не Россия двигалась к границам стран НАТО, заявил Путин

Не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, Россия лишь защищает своих людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:31

2024-03-28T00:31

2024-03-28T00:32

россия

торжок

владимир путин

нато

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, Россия лишь защищает своих людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "Подошли прямо к нашим границам. Мы, что ли, двигались к их границам, тех стран, которые входили в блок НАТО? Мы же никого не трогали - к нам двигались. Мы, что ли, через океан перебрались к границам Соединённых Штатов? Нет, они к нам подходят, и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231005/nato-1900799415.html

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россия, торжок, владимир путин, нато