https://ria.ru/20240328/narkotiki-1936334456.html

Заслуженная артистка России Искандер признала вину по делу о наркотиках

Заслуженная артистка России Искандер признала вину по делу о наркотиках - РИА Новости, 28.03.2024

Заслуженная артистка России Искандер признала вину по делу о наркотиках

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) и двое ее предполагаемых подельников в суде признали вину по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:20

2024-03-28T11:20

2024-03-28T12:39

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САРАТОВ, 28 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) и двое ее предполагаемых подельников в суде признали вину по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Пензенской области."Все трое вину признали. Заседание отложили для вызова свидетелей. Один из свидетелей будет этапирован из исправительной колонии в другой области", — сказала собеседница агентства. Следующее заседание назначено на 11:30 мск 11 апреля.Как сообщал источник РИА Новости в силовых структурах, Искандер задержали в Москве в августе прошлого года после того, как у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона. От дачи показаний она отказалась.По данным Генпрокуратуры, Хисамова планировала вместе со своим знакомым открыть интернет-магазин для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе. Подельник привлек еще двух приятелей. Артистка купила более 2,6 килограмма наркотиков и психотропов, из них более 300 граммов передала для реализации в Пензе. Силовые структуры раскрыли нелегальный интернет-магазин.По делу проходят Хисамова и два жителя Пензенской области — Ярослав Шалев и Владимир Холькин. Дело в отношении еще одного фигуранта выделили в отдельное производство, так как он согласился сотрудничать.Хисамова находится в СИЗО, остальные двое подсудимых — под домашним арестом. Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер — лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'Roll, Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снималась в кино и сериалах.

https://ria.ru/20230912/shtraf-1895916376.html

https://ria.ru/20240305/narkotiki-1931213582.html

https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html

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происшествия, пенза, россия, москва, генеральная прокуратура рф