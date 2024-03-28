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В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД - РИА Новости, 28.03.2024
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14:46 28.03.2024 (обновлено: 20:00 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/naemniki-1936390068.html
В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД
В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД - РИА Новости, 28.03.2024
В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД
Швеция не знает, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:46
2024-03-28T20:00
в мире
украина
стокгольм (город)
швеция
алексей журавлев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Швеция не знает, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил РИА Новости, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву. "Швеция вообще страна непуганых идиотов, которая, как выяснилось, почему-то не знает даже, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление... Пусть со Швецией у нас и нет сухопутных границ, зато это сфера ответственности могучего Северного флота - вот это следует помнить всем шведам, что идут воевать на Украине на стороне ВСУ", - сказал Журавлев. По его словам, в Стокгольме уверены, что и вступление в НАТО их защитит, хотя нейтральный статус спас Швецию в обоих мировых войнах. "А сейчас, став членом Североатлантического альянса, она снова подвергает себя угрозам, как в 1709 году под Полтавой. Это, кстати, по иронии судьбы, как раз территория нынешней Украины, поле боя, на котором российские войска уже один раз нанесли шведским сокрушительное поражение", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936231007.html
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в мире, украина, стокгольм (город), швеция, алексей журавлев , вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Стокгольм (город), Швеция, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, НАТО
В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД

Депутат ГД: в Швеции не знают, что наемничество - это уголовное преступление

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГраждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР, в зале суда в Донецке
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР, в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР, в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Швеция не знает, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил РИА Новости, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву.
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"Швеция вообще страна непуганых идиотов, которая, как выяснилось, почему-то не знает даже, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление... Пусть со Швецией у нас и нет сухопутных границ, зато это сфера ответственности могучего Северного флота - вот это следует помнить всем шведам, что идут воевать на Украине на стороне ВСУ", - сказал Журавлев.
По его словам, в Стокгольме уверены, что и вступление в НАТО их защитит, хотя нейтральный статус спас Швецию в обоих мировых войнах.
"А сейчас, став членом Североатлантического альянса, она снова подвергает себя угрозам, как в 1709 году под Полтавой. Это, кстати, по иронии судьбы, как раз территория нынешней Украины, поле боя, на котором российские войска уже один раз нанесли шведским сокрушительное поражение", - отметил депутат.
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