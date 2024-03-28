https://ria.ru/20240328/naemniki-1936390068.html
В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД
В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД - РИА Новости, 28.03.2024
В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД
Швеция не знает, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:46
2024-03-28T14:46
2024-03-28T20:00
в мире
украина
стокгольм (город)
швеция
алексей журавлев
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793817438_388:0:2890:1407_1920x0_80_0_0_7ecc8b3de9875cbdf80ea5315edab82f.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Швеция не знает, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил РИА Новости, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву. "Швеция вообще страна непуганых идиотов, которая, как выяснилось, почему-то не знает даже, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление... Пусть со Швецией у нас и нет сухопутных границ, зато это сфера ответственности могучего Северного флота - вот это следует помнить всем шведам, что идут воевать на Украине на стороне ВСУ", - сказал Журавлев. По его словам, в Стокгольме уверены, что и вступление в НАТО их защитит, хотя нейтральный статус спас Швецию в обоих мировых войнах. "А сейчас, став членом Североатлантического альянса, она снова подвергает себя угрозам, как в 1709 году под Полтавой. Это, кстати, по иронии судьбы, как раз территория нынешней Украины, поле боя, на котором российские войска уже один раз нанесли шведским сокрушительное поражение", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936231007.html
https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html
украина
стокгольм (город)
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793817438_515:0:2839:1743_1920x0_80_0_0_d6ac23ad532dc657ab9afb2fbdb281b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, стокгольм (город), швеция, алексей журавлев , вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Стокгольм (город), Швеция, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, НАТО
В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД
Депутат ГД: в Швеции не знают, что наемничество - это уголовное преступление
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Швеция не знает, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил РИА Новости, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву.
«
"Швеция вообще страна непуганых идиотов, которая, как выяснилось, почему-то не знает даже, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление... Пусть со Швецией у нас и нет сухопутных границ, зато это сфера ответственности могучего Северного флота - вот это следует помнить всем шведам, что идут воевать на Украине на стороне ВСУ", - сказал Журавлев.
По его словам, в Стокгольме уверены, что и вступление в НАТО их защитит, хотя нейтральный статус спас Швецию в обоих мировых войнах.
"А сейчас, став членом Североатлантического альянса, она снова подвергает себя угрозам, как в 1709 году под Полтавой. Это, кстати, по иронии судьбы, как раз территория нынешней Украины, поле боя, на котором российские войска уже один раз нанесли шведским сокрушительное поражение", - отметил депутат.