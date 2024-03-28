https://ria.ru/20240328/naemniki-1936390068.html

В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД

В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД - РИА Новости, 28.03.2024

В Швеции наемничество не считается преступлением, утверждает депутат ГД

Швеция не знает, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:46

2024-03-28T14:46

2024-03-28T20:00

в мире

украина

стокгольм (город)

швеция

алексей журавлев

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793817438_388:0:2890:1407_1920x0_80_0_0_7ecc8b3de9875cbdf80ea5315edab82f.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Швеция не знает, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил РИА Новости, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву. "Швеция вообще страна непуганых идиотов, которая, как выяснилось, почему-то не знает даже, что в большинстве государств мира наемничество - это уголовное преступление... Пусть со Швецией у нас и нет сухопутных границ, зато это сфера ответственности могучего Северного флота - вот это следует помнить всем шведам, что идут воевать на Украине на стороне ВСУ", - сказал Журавлев. По его словам, в Стокгольме уверены, что и вступление в НАТО их защитит, хотя нейтральный статус спас Швецию в обоих мировых войнах. "А сейчас, став членом Североатлантического альянса, она снова подвергает себя угрозам, как в 1709 году под Полтавой. Это, кстати, по иронии судьбы, как раз территория нынешней Украины, поле боя, на котором российские войска уже один раз нанесли шведским сокрушительное поражение", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936231007.html

https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html

украина

стокгольм (город)

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, стокгольм (город), швеция, алексей журавлев , вооруженные силы украины, нато