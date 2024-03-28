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Бородинский мост в Москве промыли после зимы - РИА Новости, 28.03.2024
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12:19 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/most-1936350456.html
Бородинский мост в Москве промыли после зимы
Бородинский мост в Москве промыли после зимы - РИА Новости, 28.03.2024
Бородинский мост в Москве промыли после зимы
Бородинский мост в Москве промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:19
2024-03-28T12:19
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городское хозяйство москвы
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комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бородинский мост в Москве промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли Бородинский мост после зимы. В работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечные машины. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что для полной промывки сооружения понадобился один день. "При необходимости провели покраску и мелкий ремонт поверхностей. На время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивалось", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Бородинский мост в Москве промыли после зимы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБородинский мост в Москве
Бородинский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бородинский мост в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бородинский мост в Москве промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли Бородинский мост после зимы. В работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечные машины. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПромывка Бородинского моста
Промывка Бородинского моста - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Промывка Бородинского моста
Отмечается, что для полной промывки сооружения понадобился один день.
"При необходимости провели покраску и мелкий ремонт поверхностей. На время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивалось", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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