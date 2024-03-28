https://ria.ru/20240328/most-1936350456.html
Бородинский мост в Москве промыли после зимы
Бородинский мост в Москве промыли после зимы - РИА Новости, 28.03.2024
Бородинский мост в Москве промыли после зимы
Бородинский мост в Москве промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:19
2024-03-28T12:19
2024-03-28T12:19
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бородинский мост в Москве промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли Бородинский мост после зимы. В работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечные машины. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что для полной промывки сооружения понадобился один день. "При необходимости провели покраску и мелкий ремонт поверхностей. На время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивалось", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы