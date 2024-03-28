https://ria.ru/20240328/most-1936350456.html

Бородинский мост в Москве промыли после зимы

Бородинский мост в Москве промыли после зимы - РИА Новости, 28.03.2024

Бородинский мост в Москве промыли после зимы

Бородинский мост в Москве промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:19

2024-03-28T12:19

2024-03-28T12:19

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бородинский мост в Москве промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли Бородинский мост после зимы. В работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечные машины. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что для полной промывки сооружения понадобился один день. "При необходимости провели покраску и мелкий ремонт поверхностей. На время работ движение автотранспорта и пешеходов не ограничивалось", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231222/remont-1917397487.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы