https://ria.ru/20240328/moskva-1936317087.html
Производители из Москвы вошли в число лидеров конкурса брендов "Знай наших"
Производители из Москвы вошли в число лидеров конкурса брендов "Знай наших" - РИА Новости, 28.03.2024
Производители из Москвы вошли в число лидеров конкурса брендов "Знай наших"
Около двадцати компаний, работающих в Москве, победили в конкурсе российских брендов "Знай наших", организатором которого стало АСИ совместно с фондом... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:19
2024-03-28T10:19
2024-03-28T10:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
агентство стратегических инициатив (аси)
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Около двадцати компаний, работающих в Москве, победили в конкурсе российских брендов "Знай наших", организатором которого стало АСИ совместно с фондом "Росконгресс", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Конкурс призван дать толчок к появлению новых отечественных "имен". Он проводился в номинациях: "Высокие технологии", "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив" и "ИТ". Лидеры состязания получат возможность размещать свою продукцию на площадках интернет-магазинов и медиа-ресурсах. Кроме того, победители смогут вступать в бизнес-сообщества, а также принять участие в образовательных программах и бесплатных отраслевых выставках.По словам Овчинского, в текущем году девятнадцать производителей из Москвы стали лидерами конкурса: 3 в 5 основных номинациях и шестнадцать в специальных."Среди них производители текстиля, продуктов питания, косметических средств, ИТ-решений и интерактивного оборудования. Промышленность столицы – движущая сила экономики и центр российской индустрии. Компании Москвы ежедневно вносят большой вклад в развитие техсуверенитета страны: уверенно обеспечивают потребности рынка в качественных и востребованных товарах, увеличивают объемы производства и создают инновационное решения. Поэтому поддержка бизнеса – один из ключевых факторов их устойчивого роста", – отметил Овчинский, слова которого привели в ДИПП.В числе победителей конкурса в номинации "Потребительские товары" оказалась компания из Москвы "Профит Хаус", производящая пластиковые экотовары для дома. Производитель одежды в стиле русской культуры и истории "Южный Урал" стал лидером в номинации "Наше наследие". Лучшей в номинации "Высокие технологии" стала компания BM GROUP "Фабрика инноваций", выпускающая интерактивного оборудование для соцобъектов, говорится в сообщении.Гендир компании Владимир Буйвидис, говоря об одном из таких устройств – интерактивной панели, отметил, что данное оборудование напоминает большой компьютер, которым также можно пользоваться как планшетом. Изделие имеет собственное ПО. "В год мы можем выпускать до двадцати тыс. тысяч подобных устройств", – приводятся в сообщении слова Буйвидиса.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на рост инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, агентство стратегических инициатив (аси), владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владислав Овчинский
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Около двадцати компаний, работающих в Москве, победили в конкурсе российских брендов "Знай наших", организатором которого стало АСИ совместно с фондом "Росконгресс", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Конкурс призван дать толчок к появлению новых отечественных "имен". Он проводился в номинациях: "Высокие технологии", "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив" и "ИТ". Лидеры состязания получат возможность размещать свою продукцию на площадках интернет-магазинов и медиа-ресурсах. Кроме того, победители смогут вступать в бизнес-сообщества, а также принять участие в образовательных программах и бесплатных отраслевых выставках.
По словам Овчинского, в текущем году девятнадцать производителей из Москвы стали лидерами конкурса: 3 в 5 основных номинациях и шестнадцать в специальных.
"Среди них производители текстиля, продуктов питания, косметических средств, ИТ-решений и интерактивного оборудования. Промышленность столицы – движущая сила экономики и центр российской индустрии. Компании Москвы ежедневно вносят большой вклад в развитие техсуверенитета страны: уверенно обеспечивают потребности рынка в качественных и востребованных товарах, увеличивают объемы производства и создают инновационное решения. Поэтому поддержка бизнеса – один из ключевых факторов их устойчивого роста", – отметил Овчинский, слова которого привели в ДИПП.
В числе победителей конкурса в номинации "Потребительские товары" оказалась компания из Москвы "Профит Хаус", производящая пластиковые экотовары для дома. Производитель одежды в стиле русской культуры и истории "Южный Урал" стал лидером в номинации "Наше наследие". Лучшей в номинации "Высокие технологии" стала компания BM GROUP "Фабрика инноваций", выпускающая интерактивного оборудование для соцобъектов, говорится в сообщении.
Гендир компании Владимир Буйвидис, говоря об одном из таких устройств – интерактивной панели, отметил, что данное оборудование напоминает большой компьютер, которым также можно пользоваться как планшетом. Изделие имеет собственное ПО. "В год мы можем выпускать до двадцати тыс. тысяч подобных устройств", – приводятся в сообщении слова Буйвидиса.
По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина
в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на рост инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы.