https://ria.ru/20240328/moskva-1936309171.html

Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы

Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 28.03.2024

Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:24

2024-03-28T09:24

2024-03-28T09:24

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общество

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Световой день продолжает увеличиваться, в связи с этим в график работы городского наружного освещения внесены необходимые корректировки. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что диспетчеры Центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. "Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше", - пояснил Бирюков. По его словам, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://ria.ru/20240129/moskva-1924177048.html

https://realty.ria.ru/20230602/moskva-1875526971.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков