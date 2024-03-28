Рейтинг@Mail.ru
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:24 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/moskva-1936309171.html
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 28.03.2024
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы
Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:24
2024-03-28T09:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da2a0b78f51ee34b6d42a2d8035b68aa.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Световой день продолжает увеличиваться, в связи с этим в график работы городского наружного освещения внесены необходимые корректировки. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что диспетчеры Центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. "Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше", - пояснил Бирюков. По его словам, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
https://ria.ru/20240129/moskva-1924177048.html
https://realty.ria.ru/20230602/moskva-1875526971.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4db48d2caa9ea2748a2c6195d699dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы

Бирюков: уличное освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы

© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Спасская башня Московского Кремля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Световой день продолжает увеличиваться, в связи с этим в график работы городского наружного освещения внесены необходимые корректировки. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Бирюков: более 2,7 тысяч фонарей установили возле учебных учреждений Москвы
29 января, 16:29
Заместитель мэра рассказал, что диспетчеры Центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.
"Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше", - пояснил Бирюков.
По его словам, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.
В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
Подсветка на домах-книжках на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Светлая ночь. Хорошо ли вы разбираетесь в освещении Москвы?
2 июня 2023, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала