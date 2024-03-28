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Названа главная ошибка, из-за которой взламывают аккаунты на “Госуслугах” - РИА Новости, 28.03.2024
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02:17 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html
Названа главная ошибка, из-за которой взламывают аккаунты на “Госуслугах”
Названа главная ошибка, из-за которой взламывают аккаунты на “Госуслугах” - РИА Новости, 28.03.2024
Названа главная ошибка, из-за которой взламывают аккаунты на “Госуслугах”
Мошенники все чаще используют схему с фишинговыми сайтами, чтобы взламывать аккаунты граждан на "Госуслугах". Как этому противостоять, рассказал агентству... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T02:17
2024-03-28T02:17
общество
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мошенники все чаще используют схему с фишинговыми сайтами, чтобы взламывать аккаунты граждан на "Госуслугах". Как этому противостоять, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Сергей Беспалов.Первый шаг аферистов — звонки или сообщения от “сотового оператора” с предложением “продления мобильного номера”. Жертве предлагают сделать это удаленно на поддельном сайте, а затем отсылают на якобы портал “Госуслуг”, чтобы подтвердить информацию. Это тоже фейковый сайт, где мошенники “срисовывают” логин и пароль для входа в портал. Они получают доступ к данным владельца аккаунта, а потом ему звонят под разными предлогами, требуя перевести деньги на “безопасный счет”.По словам Беспалова, это одна из классических фишинговых схем. “Создается поддельный сайт, который на первый взгляд выглядит как оригинал, но адрес в адресной строке естественно не настоящий, могут отличаться какие-то символы, опечатки или ошибки”, - пояснил он.Чтобы противостоять мошенникам, следует соблюдать осторожность с введением любых данных, логинов и паролей. Последние время от времени надо менять, а при возможности всегда использовать двухфакторную аутентификацию. И помните - никакого продления договора с сотовым оператором не нужно, срок действия сим-карт также не ограничен, заключил специалист.
https://ria.ru/20240326/moshenniki-1936030152.html
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общество, мошенники, мошенничество
Общество, мошенники, Мошенничество
Названа главная ошибка, из-за которой взламывают аккаунты на “Госуслугах”

Эксперт Беспалов: мошенники взламывают аккаунты на "Госуслугах" за счет фишинга

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКолл-центр телефонных мошенников
Колл-центр телефонных мошенников - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Колл-центр телефонных мошенников. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мошенники все чаще используют схему с фишинговыми сайтами, чтобы взламывать аккаунты граждан на "Госуслугах". Как этому противостоять, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Сергей Беспалов.
Первый шаг аферистов — звонки или сообщения от “сотового оператора” с предложением “продления мобильного номера”. Жертве предлагают сделать это удаленно на поддельном сайте, а затем отсылают на якобы портал “Госуслуг”, чтобы подтвердить информацию. Это тоже фейковый сайт, где мошенники “срисовывают” логин и пароль для входа в портал. Они получают доступ к данным владельца аккаунта, а потом ему звонят под разными предлогами, требуя перевести деньги на “безопасный счет”.
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По словам Беспалова, это одна из классических фишинговых схем. “Создается поддельный сайт, который на первый взгляд выглядит как оригинал, но адрес в адресной строке естественно не настоящий, могут отличаться какие-то символы, опечатки или ошибки”, - пояснил он.
Чтобы противостоять мошенникам, следует соблюдать осторожность с введением любых данных, логинов и паролей. Последние время от времени надо менять, а при возможности всегда использовать двухфакторную аутентификацию. И помните - никакого продления договора с сотовым оператором не нужно, срок действия сим-карт также не ограничен, заключил специалист.
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