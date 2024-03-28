https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936478838.html

Опрос показал, кому жители Молдавии доверяют среди зарубежных лидеров

Опрос показал, кому жители Молдавии доверяют среди зарубежных лидеров - РИА Новости, 28.03.2024

Опрос показал, кому жители Молдавии доверяют среди зарубежных лидеров

Среди зарубежных лидеров наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуются президент Румынии Класс Йоханнис и президент России Владимир Путин, об этом... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:09

2024-03-28T20:09

2024-03-28T20:09

в мире

молдавия

румыния

россия

владимир путин

джо байден

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Среди зарубежных лидеров наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуются президент Румынии Класс Йоханнис и президент России Владимир Путин, об этом свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить уровень доверия к зарубежным политикам. Оказалось, что президенту Румынии Клаусу Йоханнесу доверяют 31% респондентов. К Владимиру Путину доверие испытывают 28% участников опроса. Также 24% опрошенных заявили, что доверяют американскому лидеру Джо Байдену. Из рейтинга доверия исчез Владимир Зеленский, которому год назад доверяли 26% жителей Молдавии. Опрос проводился с 18 по 24 марта в 322 населенных пунктах страны, в нем принял участие 1131 респондент. Максимальная погрешность - в пределах 2,85%.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, россия, владимир путин, джо байден, владимир зеленский