https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936478838.html
Опрос показал, кому жители Молдавии доверяют среди зарубежных лидеров
Опрос показал, кому жители Молдавии доверяют среди зарубежных лидеров - РИА Новости, 28.03.2024
Опрос показал, кому жители Молдавии доверяют среди зарубежных лидеров
Среди зарубежных лидеров наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуются президент Румынии Класс Йоханнис и президент России Владимир Путин, об этом... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:09
2024-03-28T20:09
2024-03-28T20:09
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Среди зарубежных лидеров наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуются президент Румынии Класс Йоханнис и президент России Владимир Путин, об этом свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить уровень доверия к зарубежным политикам. Оказалось, что президенту Румынии Клаусу Йоханнесу доверяют 31% респондентов. К Владимиру Путину доверие испытывают 28% участников опроса. Также 24% опрошенных заявили, что доверяют американскому лидеру Джо Байдену. Из рейтинга доверия исчез Владимир Зеленский, которому год назад доверяли 26% жителей Молдавии. Опрос проводился с 18 по 24 марта в 322 населенных пунктах страны, в нем принял участие 1131 респондент. Максимальная погрешность - в пределах 2,85%.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, молдавия, румыния, россия, владимир путин, джо байден, владимир зеленский
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский
Опрос показал, кому жители Молдавии доверяют среди зарубежных лидеров
Опрос: наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуются президенты Румынии и РФ