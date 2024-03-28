Парламент Молдавии в I чтении одобрил приостановку действия ДОВСЕ
Гросу: парламент Молдавии в I чтении одобрил остановку действия ДОВСЕ в Европе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии в четверг одобрили в первом чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил на заседании спикер законодательного органа Игорь Гросу.
Правительство Молдавии 6 марта одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В кабмине считают, что приостановка действия ДОВСЕ странами-участницами ЕС поднимает вопросы о будущем европейской безопасности и контроля над вооружениями. Эксперты и оппозиционные политики, напротив, считают, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать обстановку в Молдавии, на территории которой с 1992 года существует замороженный приднестровский конфликт.
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"Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрен в первом чтении голосами 60 депутатов", - заявил Гросу на заседании парламента.
Законопроект будет рассмотрен во втором чтении через 10 дней, затем его передадут на утверждение президенту. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора.
Договор был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия денонсировала этот договор в 2023 году.
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