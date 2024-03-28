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Парламент Молдавии в I чтении одобрил приостановку действия ДОВСЕ - РИА Новости, 28.03.2024
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18:06 28.03.2024 (обновлено: 18:13 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936453311.html
Парламент Молдавии в I чтении одобрил приостановку действия ДОВСЕ
Парламент Молдавии в I чтении одобрил приостановку действия ДОВСЕ - РИА Новости, 28.03.2024
Парламент Молдавии в I чтении одобрил приостановку действия ДОВСЕ
Депутаты парламента Молдавии в четверг одобрили в первом чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил на заседании... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:06
2024-03-28T18:13
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии в четверг одобрили в первом чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил на заседании спикер законодательного органа Игорь Гросу.Правительство Молдавии 6 марта одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В кабмине считают, что приостановка действия ДОВСЕ странами-участницами ЕС поднимает вопросы о будущем европейской безопасности и контроля над вооружениями. Эксперты и оппозиционные политики, напротив, считают, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать обстановку в Молдавии, на территории которой с 1992 года существует замороженный приднестровский конфликт."Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрен в первом чтении голосами 60 депутатов", - заявил Гросу на заседании парламента.Законопроект будет рассмотрен во втором чтении через 10 дней, затем его передадут на утверждение президенту. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора.Договор был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия денонсировала этот договор в 2023 году.
https://ria.ru/20240306/dovse-1931453177.html
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молдавия, европа, в мире, россия, игорь гросу, евросоюз, нато
Молдавия, Европа, В мире, Россия, Игорь Гросу, Евросоюз, НАТО
Парламент Молдавии в I чтении одобрил приостановку действия ДОВСЕ

Гросу: парламент Молдавии в I чтении одобрил остановку действия ДОВСЕ в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии в четверг одобрили в первом чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил на заседании спикер законодательного органа Игорь Гросу.
Правительство Молдавии 6 марта одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В кабмине считают, что приостановка действия ДОВСЕ странами-участницами ЕС поднимает вопросы о будущем европейской безопасности и контроля над вооружениями. Эксперты и оппозиционные политики, напротив, считают, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать обстановку в Молдавии, на территории которой с 1992 года существует замороженный приднестровский конфликт.
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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
6 марта, 13:34
"Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрен в первом чтении голосами 60 депутатов", - заявил Гросу на заседании парламента.
Законопроект будет рассмотрен во втором чтении через 10 дней, затем его передадут на утверждение президенту. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора.
Договор был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия денонсировала этот договор в 2023 году.
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