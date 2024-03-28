https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936291148.html

Молдавская оппозиционная партия выдвинет кандидата на президентских выборах

Молдавская оппозиционная партия выдвинет кандидата на президентских выборах - РИА Новости, 28.03.2024

Молдавская оппозиционная партия выдвинет кандидата на президентских выборах

Оппозиционная партия "Возрождение" примет участие в президентских выборах в Молдавии, члены политбюро обсуждают кандидатуру, заявила РИА Новости глава партии... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T04:43

2024-03-28T04:43

2024-03-28T04:43

в мире

молдавия

майя санду

возрождение

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Оппозиционная партия "Возрождение" примет участие в президентских выборах в Молдавии, члены политбюро обсуждают кандидатуру, заявила РИА Новости глава партии Наталья Параска. "В президентских выборах обязательно будет участвовать (партия "Возрождение" - ред.). У нас пока что нет кандидата, мы его между членами политического бюро еще обсуждаем", - сказала Параска.Она добавила, что отмена Конституционным судом Молдавии запрета на участие в выборах представителям запрещенных партий – правильное решение, но "неизвестно к чему оно приведет". Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.

https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936290384.html

https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922549300.html

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в мире, молдавия, майя санду, возрождение