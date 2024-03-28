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Кишинев обвинил румынских политиков в дестабилизации ситуации в Молдавии - РИА Новости, 28.03.2024
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22:05 28.03.2024 (обновлено: 22:06 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/moldavia-1936494874.html
Кишинев обвинил румынских политиков в дестабилизации ситуации в Молдавии
Кишинев обвинил румынских политиков в дестабилизации ситуации в Молдавии - РИА Новости, 28.03.2024
Кишинев обвинил румынских политиков в дестабилизации ситуации в Молдавии
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что среди тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в республике, есть и румынские политики. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T22:05
2024-03-28T22:06
в мире
молдавия
кишинев
дорин речан
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что среди тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в республике, есть и румынские политики. "(В Молдавии - ред.) идет гибридная война, и цель этой гибридной войны - вызвать беспокойство в обществе, ослабить экономику, создать хаос и, очевидно, дестабилизировать страну. В этом процессе участвуют политические деятели, которые проживают в Кишиневе, а некоторые - в Бухаресте", - заявил Речан в интервью Euronews. Он дал понять, что речь идет о сенаторе, лидере румынской партии AUR ("Альянс за объединение румын") Джеордже Симиону, которому запрещен въезд в Молдавию. Премьер пояснил, что не может представить доказательства вины Симиона, поскольку они засекречены. "Иногда экстремистские послания приживаются, но в конечном итоге граждане способны оценить реальную ценность того, что предлагают и реализуют разные политические деятели", - отметил Речан. Симион получил в 2015 году запрет на въезд в Молдавию сроком на пять лет на том основании, что он представляет угрозу национальной безопасности. Позже Кишиневская апелляционная палата посчитала, что нет никаких оснований для того, чтобы Симион был объявлен персоной нон грата. В 2018 году политик повторно получил запрет на въезд в республику. А в феврале этого года молдавский инспектора миграции сообщил, что запрет на въезд для румынского сенатора продлен еще на пять дет.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, кишинев, дорин речан
В мире, Молдавия, Кишинев, Дорин Речан
Кишинев обвинил румынских политиков в дестабилизации ситуации в Молдавии

Премьер Речан обвинил румынских политиков в дестабилизации ситуации в Молдавии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что среди тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в республике, есть и румынские политики.
"(В Молдавии - ред.) идет гибридная война, и цель этой гибридной войны - вызвать беспокойство в обществе, ослабить экономику, создать хаос и, очевидно, дестабилизировать страну. В этом процессе участвуют политические деятели, которые проживают в Кишиневе, а некоторые - в Бухаресте", - заявил Речан в интервью Euronews.
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Он дал понять, что речь идет о сенаторе, лидере румынской партии AUR ("Альянс за объединение румын") Джеордже Симиону, которому запрещен въезд в Молдавию. Премьер пояснил, что не может представить доказательства вины Симиона, поскольку они засекречены.
"Иногда экстремистские послания приживаются, но в конечном итоге граждане способны оценить реальную ценность того, что предлагают и реализуют разные политические деятели", - отметил Речан.
Симион получил в 2015 году запрет на въезд в Молдавию сроком на пять лет на том основании, что он представляет угрозу национальной безопасности. Позже Кишиневская апелляционная палата посчитала, что нет никаких оснований для того, чтобы Симион был объявлен персоной нон грата. В 2018 году политик повторно получил запрет на въезд в республику. А в феврале этого года молдавский инспектора миграции сообщил, что запрет на въезд для румынского сенатора продлен еще на пять дет.
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