https://ria.ru/20240328/moldavia-1936475077.html

Оппозиция Молдавии выступила против вступления в ЕС без Приднестровья

Оппозиция Молдавии выступила против вступления в ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 28.03.2024

Оппозиция Молдавии выступила против вступления в ЕС без Приднестровья

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) считает неприемлемой возможность вступления республики в ЕС без Приднестровья, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:51

2024-03-28T19:51

2024-03-28T19:51

в мире

молдавия

румыния

майя санду

евросоюз

псрм

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) считает неприемлемой возможность вступления республики в ЕС без Приднестровья, сообщила пресс-служба политсилы. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. "ПСРМ считает неприемлемыми попытку действующей власти разделить перспективы и будущее Молдавии, а также заявления о том, что существует возможность европейской интеграции страны без Приднестровского региона", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. Социалисты отметили, что мирное политическое урегулирование приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Молдавии должно оставаться приоритетом для всех политических сил. Этот вопрос лежит в основе национальных интересов Молдавии. "Необходимо разработать совместно со всеми политическими силами план мирной реинтеграции и восстановления динамики переговорного процесса, поскольку другой альтернативы в решении этой проблемы нет", - подчеркивают социалисты. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, румыния, майя санду, евросоюз, псрм