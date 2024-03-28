Оппозиция Молдавии выступила против вступления в ЕС без Приднестровья
Оппозиция Молдавии сочла неприемлемым вступление в ЕС без Приднестровья
© Sputnik / Родион Прока
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) считает неприемлемой возможность вступления республики в ЕС без Приднестровья, сообщила пресс-служба политсилы.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.
"ПСРМ считает неприемлемыми попытку действующей власти разделить перспективы и будущее Молдавии, а также заявления о том, что существует возможность европейской интеграции страны без Приднестровского региона", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Социалисты отметили, что мирное политическое урегулирование приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Молдавии должно оставаться приоритетом для всех политических сил. Этот вопрос лежит в основе национальных интересов Молдавии.
"Необходимо разработать совместно со всеми политическими силами план мирной реинтеграции и восстановления динамики переговорного процесса, поскольку другой альтернативы в решении этой проблемы нет", - подчеркивают социалисты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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