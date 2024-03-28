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Оппозиция Молдавии выступила против вступления в ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 28.03.2024
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19:51 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/moldavia-1936475077.html
Оппозиция Молдавии выступила против вступления в ЕС без Приднестровья
Оппозиция Молдавии выступила против вступления в ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 28.03.2024
Оппозиция Молдавии выступила против вступления в ЕС без Приднестровья
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) считает неприемлемой возможность вступления республики в ЕС без Приднестровья, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:51
2024-03-28T19:51
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) считает неприемлемой возможность вступления республики в ЕС без Приднестровья, сообщила пресс-служба политсилы. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. "ПСРМ считает неприемлемыми попытку действующей власти разделить перспективы и будущее Молдавии, а также заявления о том, что существует возможность европейской интеграции страны без Приднестровского региона", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. Социалисты отметили, что мирное политическое урегулирование приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Молдавии должно оставаться приоритетом для всех политических сил. Этот вопрос лежит в основе национальных интересов Молдавии. "Необходимо разработать совместно со всеми политическими силами план мирной реинтеграции и восстановления динамики переговорного процесса, поскольку другой альтернативы в решении этой проблемы нет", - подчеркивают социалисты. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html
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в мире, молдавия, румыния, майя санду, евросоюз, псрм
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду, Евросоюз, ПСРМ
Оппозиция Молдавии выступила против вступления в ЕС без Приднестровья

Оппозиция Молдавии сочла неприемлемым вступление в ЕС без Приднестровья

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) считает неприемлемой возможность вступления республики в ЕС без Приднестровья, сообщила пресс-служба политсилы.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.
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"ПСРМ считает неприемлемыми попытку действующей власти разделить перспективы и будущее Молдавии, а также заявления о том, что существует возможность европейской интеграции страны без Приднестровского региона", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Социалисты отметили, что мирное политическое урегулирование приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Молдавии должно оставаться приоритетом для всех политических сил. Этот вопрос лежит в основе национальных интересов Молдавии.
"Необходимо разработать совместно со всеми политическими силами план мирной реинтеграции и восстановления динамики переговорного процесса, поскольку другой альтернативы в решении этой проблемы нет", - подчеркивают социалисты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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