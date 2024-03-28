https://ria.ru/20240328/moldavia-1936404300.html

Молдавская оппозиция намерена аннулировать результаты местных выборов

Молдавская оппозиция намерена аннулировать результаты местных выборов - РИА Новости, 28.03.2024

Молдавская оппозиция намерена аннулировать результаты местных выборов

Депутаты запрещенной в Молдавии партии "Шор" намерены требовать аннулирования результатов местных выборов, прошедших в республике осенью прошлого года, заявила... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:32

2024-03-28T15:32

2024-03-28T15:33

в мире

молдавия

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Депутаты запрещенной в Молдавии партии "Шор" намерены требовать аннулирования результатов местных выборов, прошедших в республике осенью прошлого года, заявила в четверг вице-председатель политформирования Марина Таубер. КС Молдавии 26 марта признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор". "Заявляем, что сразу же после публикации мотивирующего решения КС начнем юридические процедуры по оспариванию результатов местных выборов в 2023 году. Мы потребуем аннулирования результатов и организации новых местных выборов с участием всех возможных кандидатов на законных и демократических условиях", - заявила Таубер на брифинге. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20231027/dokumenty-1905689008.html

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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду