https://ria.ru/20240328/medal-1936322850.html

Участника СВО, спасшего командира, наградили медалью "За боевые отличия"

Участника СВО, спасшего командира, наградили медалью "За боевые отличия" - РИА Новости, 28.03.2024

Участника СВО, спасшего командира, наградили медалью "За боевые отличия"

Участника специальной военной операции РФ на Украине из Хабаровского края за спасение от гибели командира наградили медалью "За боевые отличия", сообщает... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:40

2024-03-28T10:40

2024-03-28T10:59

специальная военная операция на украине

хабаровский край

россия

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вооруженные силы украины

бмп-2

безопасность

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ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Участника специальной военной операции РФ на Украине из Хабаровского края за спасение от гибели командира наградили медалью "За боевые отличия", сообщает правительство региона. "Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа из Хабаровского края сержант Андрей Белоусов спас своего командира на СВО... Приказом министра обороны Российской Федерации за отвагу в ходе исполнения своего воинского долга сержант Андрей Белоусов награждён медалью "За боевые отличия", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белоусов принимал участие в СВО в должности оператора-наводчика БМП-2. При передислокации подразделения колонна попала под обстрел артиллерии ВСУ. Командира машины, в которой находился сержант, ранило осколком, но благодаря быстрым и чётким действиям Белоусова тому была оказана первая медицинская помощь, он остался жив.

https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровский край, россия, украина, вооруженные силы украины, бмп-2, безопасность