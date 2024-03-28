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Участника СВО, спасшего командира, наградили медалью "За боевые отличия" - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 28.03.2024 (обновлено: 10:59 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/medal-1936322850.html
Участника СВО, спасшего командира, наградили медалью "За боевые отличия"
Участника СВО, спасшего командира, наградили медалью "За боевые отличия" - РИА Новости, 28.03.2024
Участника СВО, спасшего командира, наградили медалью "За боевые отличия"
Участника специальной военной операции РФ на Украине из Хабаровского края за спасение от гибели командира наградили медалью "За боевые отличия", сообщает... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:40
2024-03-28T10:59
специальная военная операция на украине
хабаровский край
россия
украина
вооруженные силы украины
бмп-2
безопасность
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ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Участника специальной военной операции РФ на Украине из Хабаровского края за спасение от гибели командира наградили медалью "За боевые отличия", сообщает правительство региона. "Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа из Хабаровского края сержант Андрей Белоусов спас своего командира на СВО... Приказом министра обороны Российской Федерации за отвагу в ходе исполнения своего воинского долга сержант Андрей Белоусов награждён медалью "За боевые отличия", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белоусов принимал участие в СВО в должности оператора-наводчика БМП-2. При передислокации подразделения колонна попала под обстрел артиллерии ВСУ. Командира машины, в которой находился сержант, ранило осколком, но благодаря быстрым и чётким действиям Белоусова тому была оказана первая медицинская помощь, он остался жив.
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хабаровский край, россия, украина, вооруженные силы украины, бмп-2, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хабаровский край, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, БМП-2, Безопасность
Участника СВО, спасшего командира, наградили медалью "За боевые отличия"

Сержанта, спасшего командира от гибели, наградили медалью "За боевые отличия"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМедаль "За боевые отличия"
Медаль За боевые отличия - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Медаль "За боевые отличия". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Участника специальной военной операции РФ на Украине из Хабаровского края за спасение от гибели командира наградили медалью "За боевые отличия", сообщает правительство региона.
"Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа из Хабаровского края сержант Андрей Белоусов спас своего командира на СВО... Приказом министра обороны Российской Федерации за отвагу в ходе исполнения своего воинского долга сержант Андрей Белоусов награждён медалью "За боевые отличия", - говорится в сообщении.
© Фото : ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Z/TelegramАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Z/Telegram
Андрей Белоусов
Отмечается, что Белоусов принимал участие в СВО в должности оператора-наводчика БМП-2. При передислокации подразделения колонна попала под обстрел артиллерии ВСУ. Командира машины, в которой находился сержант, ранило осколком, но благодаря быстрым и чётким действиям Белоусова тому была оказана первая медицинская помощь, он остался жив.
Награждение добровольца, спасшего от гранаты командира танка Алеша - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества
20 марта, 05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеХабаровский крайРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБМП-2Безопасность
 
 
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