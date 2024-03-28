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В Кремле назвали позицию Макрона по Украине самой радикальной - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 28.03.2024 (обновлено: 12:56 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/makron-1936356219.html
В Кремле назвали позицию Макрона по Украине самой радикальной
В Кремле назвали позицию Макрона по Украине самой радикальной - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле назвали позицию Макрона по Украине самой радикальной
Президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди всех европейских лидеров по вопросу конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:45
2024-03-28T12:56
специальная военная операция на украине
украина
в мире
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
россия
нато
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди всех европейских лидеров по вопросу конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Но при этом, мы видим, что в данном случае, наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон все-таки, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину, мы внимательно отслеживаем всю эту историю", - сказал Песков журналистам.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
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украина, в мире, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Россия, НАТО
В Кремле назвали позицию Макрона по Украине самой радикальной

Песков: Макрон занимает наиболее радикальные позиции по конфликту на Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди всех европейских лидеров по вопросу конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Но при этом, мы видим, что в данном случае, наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон все-таки, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину, мы внимательно отслеживаем всю эту историю", - сказал Песков журналистам.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
СВО на Украине стала войной с Западом
23 марта, 08:00
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну
23 марта, 08:00
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
20 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковРоссияНАТО
 
 
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