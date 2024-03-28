https://ria.ru/20240328/makron-1936356219.html

В Кремле назвали позицию Макрона по Украине самой радикальной

В Кремле назвали позицию Макрона по Украине самой радикальной - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле назвали позицию Макрона по Украине самой радикальной

Президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди всех европейских лидеров по вопросу конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:45

2024-03-28T12:45

2024-03-28T12:56

специальная военная операция на украине

украина

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франция

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди всех европейских лидеров по вопросу конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Но при этом, мы видим, что в данном случае, наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон все-таки, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину, мы внимательно отслеживаем всю эту историю", - сказал Песков журналистам.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

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украина, в мире, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, нато