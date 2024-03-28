https://ria.ru/20240328/kurorty-1936465390.html

Путин назвал создание круглогодичных курортов приоритетом для регионов

Путин назвал создание круглогодичных курортов приоритетом для регионов - РИА Новости, 28.03.2024

Путин назвал создание круглогодичных курортов приоритетом для регионов

Создание крупных морских круглогодичных курортов - приоритет для регионов, сообщил президент России Владимир Путин и попросил глав субъектов использовать для... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:05

2024-03-28T19:05

2024-03-28T19:05

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Создание крупных морских круглогодичных курортов - приоритет для регионов, сообщил президент России Владимир Путин и попросил глав субъектов использовать для этого все доступные инструменты финансирования. "Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, я прошу глав субъектов федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования", - сообщил Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика, новости - туризм