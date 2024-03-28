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Ассоциация друзей Крыма призвала ЕС активизировать выступления за мир - РИА Новости, 28.03.2024
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06:52 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/krym-1936295456.html
Ассоциация друзей Крыма призвала ЕС активизировать выступления за мир
Ассоциация друзей Крыма призвала ЕС активизировать выступления за мир - РИА Новости, 28.03.2024
Ассоциация друзей Крыма призвала ЕС активизировать выступления за мир
Международная ассоциация друзей Крыма (IAFC) обеспокоена милитаризацией и призывает всех людей и организации в Европейском Союзе активизировать усилия по... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T06:52
2024-03-28T06:52
украина
европа
брюссель
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АФИНЫ, 28 мар – РИА Новости. Международная ассоциация друзей Крыма (IAFC) обеспокоена милитаризацией и призывает всех людей и организации в Европейском Союзе активизировать усилия по продвижению мира и диалога посредством народной дипломатии, говорится в обращении IAFC, поступившем в РИА Новости. "Присоединение европейских лидеров к воинственной риторике и сопутствующая милитаризация европейской экономики ставят под угрозу перспективы мира и сотрудничества между народами Европейского Союза и Российской Федерации. Как представители клубов Международной ассоциации друзей Крыма в своих странах, мы выражаем глубокое беспокойство и категорическое несогласие с резолюциями, принятыми главами государств Европейского союза на недавнем саммите в Брюсселе (20-21 марта 2024 года)", - говорится в обращении. В документе отмечается, что граждане государств-членов ЕС сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, включая широко распространенную бедность, но евроатлантические страны и их лидеры, действующие под эгидой НАТО и Вашингтона, проводят политику иррациональной эскалации военных конфликтов по всему миру. "Вместо того, чтобы решать глубокие социально-экономические проблемы, лидеры Франции, Италии, Греции, Польши, Румынии, стран Балтии добиваются увеличения поставок оружия (и, возможно, военного персонала) на Украину, чтобы принести народу Украины еще больше трудностей и боли. Продвигаемая безответственными европейскими лидерами повестка дня постоянной и растущей ненависти, расизма, военного авантюризма, санкций, медиавойны, "культурной войны" и т.д. только углубит нынешний кризис", - уверены авторы обращения. "Мы, участники клубов Международной ассоциации друзей Крыма, призываем всех людей и организации, выступающие за мир, социальный прогресс, культурное обогащение и политическое сотрудничество в Европейском союзе, активизировать усилия по продвижению мира и диалога посредством публичной и народной дипломатии. ЕС, как и вся Европа, ничего не выиграет от участия в безрассудных военных авантюрах, в которых нет победителей. На протяжении всей нашей общей истории народы Европы несли значительные потери в противостоянии угрозам нацизма и фашизма, особенно в бурном XX веке, перенося тяготы войны и разрухи. Мы решительно отвергаем любую перспективу повторения такого страшного опыта и выступаем за мирное урегулирование конфликтов", - подчеркивает ассоциация. Обращение направлено координационным советом ассоциации.
https://ria.ru/20240317/krym-1933585735.html
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украина, европа, брюссель, евросоюз, нато, в мире
Украина, Европа, Брюссель, Евросоюз, НАТО, В мире
Ассоциация друзей Крыма призвала ЕС активизировать выступления за мир

Ассоциация друзей Крыма призывает народы ЕС активизировать выступления за мир

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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АФИНЫ, 28 мар – РИА Новости. Международная ассоциация друзей Крыма (IAFC) обеспокоена милитаризацией и призывает всех людей и организации в Европейском Союзе активизировать усилия по продвижению мира и диалога посредством народной дипломатии, говорится в обращении IAFC, поступившем в РИА Новости.
"Присоединение европейских лидеров к воинственной риторике и сопутствующая милитаризация европейской экономики ставят под угрозу перспективы мира и сотрудничества между народами Европейского Союза и Российской Федерации. Как представители клубов Международной ассоциации друзей Крыма в своих странах, мы выражаем глубокое беспокойство и категорическое несогласие с резолюциями, принятыми главами государств Европейского союза на недавнем саммите в Брюсселе (20-21 марта 2024 года)", - говорится в обращении.
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В документе отмечается, что граждане государств-членов ЕС сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, включая широко распространенную бедность, но евроатлантические страны и их лидеры, действующие под эгидой НАТО и Вашингтона, проводят политику иррациональной эскалации военных конфликтов по всему миру.
"Вместо того, чтобы решать глубокие социально-экономические проблемы, лидеры Франции, Италии, Греции, Польши, Румынии, стран Балтии добиваются увеличения поставок оружия (и, возможно, военного персонала) на Украину, чтобы принести народу Украины еще больше трудностей и боли. Продвигаемая безответственными европейскими лидерами повестка дня постоянной и растущей ненависти, расизма, военного авантюризма, санкций, медиавойны, "культурной войны" и т.д. только углубит нынешний кризис", - уверены авторы обращения.
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"Мы, участники клубов Международной ассоциации друзей Крыма, призываем всех людей и организации, выступающие за мир, социальный прогресс, культурное обогащение и политическое сотрудничество в Европейском союзе, активизировать усилия по продвижению мира и диалога посредством публичной и народной дипломатии. ЕС, как и вся Европа, ничего не выиграет от участия в безрассудных военных авантюрах, в которых нет победителей. На протяжении всей нашей общей истории народы Европы несли значительные потери в противостоянии угрозам нацизма и фашизма, особенно в бурном XX веке, перенося тяготы войны и разрухи. Мы решительно отвергаем любую перспективу повторения такого страшного опыта и выступаем за мирное урегулирование конфликтов", - подчеркивает ассоциация.
Обращение направлено координационным советом ассоциации.
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