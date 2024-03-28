https://ria.ru/20240328/krokus-1936448845.html

Подросток рассказал, о чем думал, когда спасал людей из "Крокуса"

Подросток рассказал, о чем думал, когда спасал людей из "Крокуса" - РИА Новости, 28.03.2024

Подросток рассказал, о чем думал, когда спасал людей из "Крокуса"

Подросток Никита Иванов, награжденный за участие в эвакуации людей из "Крокус сити холла", рассказал РИА Новости, что не думал в момент теракта о своем... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:52

2024-03-28T17:52

2024-03-28T17:53

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус сити холл

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подросток Никита Иванов, награжденный за участие в эвакуации людей из "Крокус сити холла", рассказал РИА Новости, что не думал в момент теракта о своем спасении, и первостепенной целью для него было помочь испуганным посетителям. Ранее в Госдуме наградили подростков, которые в день трагедии в "Крокусе" помогали выводить людей из здания. Среди награжденных ребят Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Агентству Никита рассказал, что работал в "Крокусе" гардеробщиком. Он вешал куртку, когда прозвучали выстрелы. Никита и другие работники побежали в сторону стрельбы, криками и жестами пытались показать посетителям, куда нужно выходить, и вместе с ними вышли сами. "Я вообще не думал, что нужно побежать как-то вперед, подумать о себе, спасти только себя. Я планировал выйти вместе с толпой и первостепенной целью для меня было спасти людей, которые на тот момент были в панике", - отметил Никита. По его оценке, он и другие ребята вывели из "Крокуса" около ста человек, а после них через этот же выход спаслись еще пара сотен граждан, находившихся в здании. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/khalilov-1935699734.html

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, россия, крокус сити холл, красногорск, московская область (подмосковье)