Пикетчики у посольства России в Аргентине глумились над жертвами теракта

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мар - РИА Новости. Пикетчики у здания посольства России в Буэнос-Айресе глумились над жертвами теракта в "Крокус сити холл", дипмиссия обратилась к аргентинским властям, заявил посол РФ Дмитрий Феоктистов в статье для газеты Diario Popular. "Так получилось, что на протяжении последнего месяца перед нашей дипмиссией в Буэнос-Айресе ежедневно собирается небольшая, но шумная группа людей, назначивших себя "борцами с авторитарным режимом" в России. Не знаю, есть ли у них на самом деле какие-то политические убеждения. Вряд ли. По крайней мере, то, что они скандируют под нашими окнами, не похоже на вопросы или требования к российским властям. Скорее это дикая и самая низкопробная площадная брань. Дистиллированная, химически чистая ненависть, помноженная на ложное чувство безнаказанности", - отметил посол. По словам Феоктистова, с каждым днем участники этого "бессрочного", как они его называют, пикета ведут себя все более "развязно и агрессивно". "Они не постеснялись устроить свой шабаш и в день голосования на выборах президента России. Теперь им не дает покоя мемориал у стен посольства с напоминанием о жертвах кровавого теракта в "Крокус сити холл". Трудно представить себе что-то более омерзительное, чем глумление над невинно пострадавшими. Но это именно то, чем занимаются эти нелюди, когда в мегафон средь бела дня сокрушаются о "слишком малом числе погибших" в результате террористической атаки. Неужели так в Аргентине понимается свобода слова?", - сказал Феоктистов. Подобные высказывания рассматриваются во всем мире как оправдание терроризма, что является серьезным уголовным преступлением и наказывается по закону, полагает посол. Он добавил, что никто из этих пикетчиков никак не отреагировал на теракт, в котором погибла журналистка Дарья Дугина, на гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, никто из них не поддержал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Мы обратились к аргентинским властям с требованием оградить нас от этих маргиналов. В конце концов, в обязанности страны пребывания в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года входит обеспечение нормальных условий функционирования любого диппредставительства, предотвращение оскорблений его достоинства, как и посягательств на безопасность дипломатических сотрудников. Пока ситуация никак не изменилась. Исходим из того, что свобода не означает вседозволенности. Здоровые межгосударственные отношения всегда строятся на взаимном уважении и дружбе. Это то, что традиционно связывает народы России и Аргентины", - сообщил Феоктистов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мар - РИА Новости. Пикетчики у здания посольства России в Буэнос-Айресе глумились над жертвами теракта в "Крокус сити холл", дипмиссия обратилась к аргентинским властям, заявил посол РФ Дмитрий Феоктистов в статье для газеты Diario Popular.
"Так получилось, что на протяжении последнего месяца перед нашей дипмиссией в Буэнос-Айресе ежедневно собирается небольшая, но шумная группа людей, назначивших себя "борцами с авторитарным режимом" в России. Не знаю, есть ли у них на самом деле какие-то политические убеждения. Вряд ли. По крайней мере, то, что они скандируют под нашими окнами, не похоже на вопросы или требования к российским властям. Скорее это дикая и самая низкопробная площадная брань. Дистиллированная, химически чистая ненависть, помноженная на ложное чувство безнаказанности", - отметил посол.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
По словам Феоктистова, с каждым днем участники этого "бессрочного", как они его называют, пикета ведут себя все более "развязно и агрессивно". "Они не постеснялись устроить свой шабаш и в день голосования на выборах президента России. Теперь им не дает покоя мемориал у стен посольства с напоминанием о жертвах кровавого теракта в "Крокус сити холл". Трудно представить себе что-то более омерзительное, чем глумление над невинно пострадавшими. Но это именно то, чем занимаются эти нелюди, когда в мегафон средь бела дня сокрушаются о "слишком малом числе погибших" в результате террористической атаки. Неужели так в Аргентине понимается свобода слова?", - сказал Феоктистов.
Подобные высказывания рассматриваются во всем мире как оправдание терроризма, что является серьезным уголовным преступлением и наказывается по закону, полагает посол.
Он добавил, что никто из этих пикетчиков никак не отреагировал на теракт, в котором погибла журналистка Дарья Дугина, на гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, никто из них не поддержал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Мы обратились к аргентинским властям с требованием оградить нас от этих маргиналов. В конце концов, в обязанности страны пребывания в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года входит обеспечение нормальных условий функционирования любого диппредставительства, предотвращение оскорблений его достоинства, как и посягательств на безопасность дипломатических сотрудников. Пока ситуация никак не изменилась. Исходим из того, что свобода не означает вседозволенности. Здоровые межгосударственные отношения всегда строятся на взаимном уважении и дружбе. Это то, что традиционно связывает народы России и Аргентины", - сообщил Феоктистов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБАлександр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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