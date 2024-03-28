https://ria.ru/20240328/krokus-1936372057.html
Следователи сразу получили доступ к камерам "Крокуса", заявил Агаларов
Следователи сразу получили доступ к камерам "Крокуса", заявил Агаларов - РИА Новости, 28.03.2024
Следователи сразу получили доступ к камерам "Крокуса", заявил Агаларов
Все данные с камер видеонаблюдения в "Крокус сити холле" сразу были переданы следствию, заявил президент Agalarov Development Эмин Агаларов. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:51
2024-03-28T13:51
2024-03-28T20:01
россия
украина
брянская область
эмин агаларов
владимир путин
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Все данные с камер видеонаблюдения в "Крокус сити холле" сразу были переданы следствию, заявил президент Agalarov Development Эмин Агаларов. "На месте был Следственный комитет и соответственно все сервера... "Крокус холл" оснащен огромным количеством камер, все ушло в следствие, мы эти кадры сами не видели", - сообщил Агаларов в интервью на телеканале "Россия 24". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/pomosch-1935773425.html
https://ria.ru/20240328/krokus-1936332911.html
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россия, украина, брянская область, эмин агаларов, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Брянская область, Эмин Агаларов, Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Следователи сразу получили доступ к камерам "Крокуса", заявил Агаларов
Агаларов: все данные с камер наблюдения "Крокуса" сразу были переданы следствию
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Все данные с камер видеонаблюдения в "Крокус сити холле" сразу были переданы следствию, заявил президент Agalarov Development Эмин Агаларов.
"На месте был Следственный комитет и соответственно все сервера... "Крокус холл" оснащен огромным количеством камер, все ушло в следствие, мы эти кадры сами не видели", - сообщил Агаларов в интервью на телеканале "Россия 24".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.