https://ria.ru/20240328/krokus-1936342000.html

Пострадавший при теракте в "Крокусе" рассказал, как очнулся в реанимации

Пострадавший при теракте в "Крокусе" рассказал, как очнулся в реанимации - РИА Новости, 28.03.2024

Пострадавший при теракте в "Крокусе" рассказал, как очнулся в реанимации

Пострадавший при теракте в "Крокус сити холле" Сергей Никонов из Владимира рассказал, что потерял сознание при пожаре и очнулся уже в реанимации. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:49

2024-03-28T11:49

2024-03-28T11:51

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пострадавший при теракте в "Крокус сити холле" Сергей Никонов из Владимира рассказал, что потерял сознание при пожаре и очнулся уже в реанимации. "С супругой приехали на концерт, у нас были билеты на бельэтаж. Мы были в кафе, началась стрельба, паника… Третий этаж вспыхнул. Пошли по пожарным лестницам. Остались там вдвоем, было задымление. Оставались столько, сколько могли. В конце концов добрались до двери, дверь была закрыта. Потерял сознание, затем супруга тоже потеряла сознание. И вот суббота, 9.30 утра. Я открыл глаза", - рассказал он журналистам в день выписки из больницы Красногорска. Никонов уточнил, что пострадал именно от задымления, у него было отравление продуктами горения. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь - и в воскресенье выписали из реанимации. По словам пострадавшего, его жена лежала в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас она уже находится дома. Он также отметил, что не знает, как его нашли спасатели. "Чувствую себя великолепно. Все хорошо. Анализы прекрасные. Работа врачей на пять баллов из пяти", - сказал Никонов о своем самочувствии. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл