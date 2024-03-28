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Агаларов пообещал трудоустроить 300 сотрудников "Крокуса" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:10 28.03.2024 (обновлено: 11:16 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/krokus-1936332911.html
Агаларов пообещал трудоустроить 300 сотрудников "Крокуса"
Агаларов пообещал трудоустроить 300 сотрудников "Крокуса" - РИА Новости, 28.03.2024
Агаларов пообещал трудоустроить 300 сотрудников "Крокуса"
Около 300 оставшихся без работы после теракта в "Крокус сити холле" сотрудников будут трудоустроены на другие объекты, заявил сын владельца Crocus Croup Араза... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:10
2024-03-28T11:16
теракт в "крокус сити холле"
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
россия
эмин агаларов
владимир путин
араз агаларов
украина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 300 оставшихся без работы после теракта в "Крокус сити холле" сотрудников будут трудоустроены на другие объекты, заявил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.&quot;Механику мы продолжаем отрабатывать, пока идет сбор средств. Думаю, в ближайшие 48 часов будет понятно, какой алгоритм. Мы собрали команду, в том числе и команду &quot;Крокус сити холла&quot;, которые все остались без работы, чтобы они занимались теперь вот этим вопросом. Мы планируем всех трудоустроить, в &quot;Крокус сити холле&quot; работало более 300 человек, и мы хотим сохранить рабочие места, чтобы люди продолжали работать, распределить их на соседствующие объекты, которые не пострадали&quot;, - сказал Агаларов в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, россия, эмин агаларов, владимир путин, араз агаларов, украина, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik, Россия, Эмин Агаларов, Владимир Путин, Араз Агаларов, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Агаларов пообещал трудоустроить 300 сотрудников "Крокуса"

Агаларов рассказал о трудоустройстве оставшихся без работы сотрудников "Крокуса"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обстановка у "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 300 оставшихся без работы после теракта в "Крокус сити холле" сотрудников будут трудоустроены на другие объекты, заявил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.
«

"Механику мы продолжаем отрабатывать, пока идет сбор средств. Думаю, в ближайшие 48 часов будет понятно, какой алгоритм. Мы собрали команду, в том числе и команду "Крокус сити холла", которые все остались без работы, чтобы они занимались теперь вот этим вопросом. Мы планируем всех трудоустроить, в "Крокус сити холле" работало более 300 человек, и мы хотим сохранить рабочие места, чтобы люди продолжали работать, распределить их на соседствующие объекты, которые не пострадали", - сказал Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".

Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио SputnikРоссияЭмин АгаларовВладимир ПутинАраз АгаларовУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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