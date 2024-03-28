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Эксперт призвал очевидцев теракта не пренебрегать помощью психологов - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:44 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/krokus-1936323742.html
Эксперт призвал очевидцев теракта не пренебрегать помощью психологов
Эксперт призвал очевидцев теракта не пренебрегать помощью психологов - РИА Новости, 28.03.2024
Эксперт призвал очевидцев теракта не пренебрегать помощью психологов
Очевидцы теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье не должны пренебрегать помощью специалистов-психологов, справиться самостоятельно с таким потрясением может РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:44
2024-03-28T10:44
россия
украина
брянская область
владимир путин
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935956637_0:0:2706:1522_1920x0_80_0_0_5768c347dff8cd15c437ff133a0aa462.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Очевидцы теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье не должны пренебрегать помощью специалистов-психологов, справиться самостоятельно с таким потрясением может быть непросто, сказала в беседе с РИА Новости психолог, ассистент кафедры медицинской информатики и телемедицины Медицинского института РУДН Гюзель Ферцер. Работа нескольких горячих линий была запущена после теракта в "Крокус сити холле", в том числе по линии МЧС России, Российского Красного Креста и других организаций. "Если человек стал свидетелем таких тяжелых событий или близкие там были, я, конечно, рекомендую обращаться за помощью к специалистам. Самостоятельно с этим сложно справиться. Происходит реакция на уровне тела, на уровне эмоций, и на всех уровнях нужно уметь себе помочь, но умеют это далеко не все", - сказала Ферцер. Она отметила, что обратиться к специалисту необходимо, чтобы избежать в том числе и посттравматического расстройства. "Если речь идет о ребенке, опять же нужно идти за помощью к специалистам. Детям особенно нужно помогать", - подчеркнула психолог. "Нужно проговорить с ним то, что произошло. Нужно найти такие слова, которые его успокоят, дать такую картину мира, где есть надежда, есть будущее. Обязательно нужно поговорить про будущее, помечтать, фантазировать о том, как это будет в дальнейшем", - считает психолог. В целом, по ее словам, многие люди очень близко восприняли произошедшее и переживают трагедию близко к сердцу, и справиться с эмоциональным потрясением поможет время, проведенное в кругу близких людей. "Нужно обязательно идти за поддержкой, в том числе тактильной, когда мы друг друга обнимаем, успокаиваем. Не нужно себя от этого изолировать. Важно дать себе возможность быть с теми, кто вас поддерживает, и почувствовать эту поддержку - она лечит", - отметила Ферцер. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
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россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Эксперт призвал очевидцев теракта не пренебрегать помощью психологов

Эксперт: очевидцы теракта в "Крокусе" должны обратиться к психологам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Очевидцы теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье не должны пренебрегать помощью специалистов-психологов, справиться самостоятельно с таким потрясением может быть непросто, сказала в беседе с РИА Новости психолог, ассистент кафедры медицинской информатики и телемедицины Медицинского института РУДН Гюзель Ферцер.
Работа нескольких горячих линий была запущена после теракта в "Крокус сити холле", в том числе по линии МЧС России, Российского Красного Креста и других организаций.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась
23 марта, 04:37
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"Если человек стал свидетелем таких тяжелых событий или близкие там были, я, конечно, рекомендую обращаться за помощью к специалистам. Самостоятельно с этим сложно справиться. Происходит реакция на уровне тела, на уровне эмоций, и на всех уровнях нужно уметь себе помочь, но умеют это далеко не все", - сказала Ферцер.
Она отметила, что обратиться к специалисту необходимо, чтобы избежать в том числе и посттравматического расстройства.
"Если речь идет о ребенке, опять же нужно идти за помощью к специалистам. Детям особенно нужно помогать", - подчеркнула психолог.
Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Красный Крест будет круглосуточно работать у "Крокус сити холла"
25 марта, 23:55
"Нужно проговорить с ним то, что произошло. Нужно найти такие слова, которые его успокоят, дать такую картину мира, где есть надежда, есть будущее. Обязательно нужно поговорить про будущее, помечтать, фантазировать о том, как это будет в дальнейшем", - считает психолог.
В целом, по ее словам, многие люди очень близко восприняли произошедшее и переживают трагедию близко к сердцу, и справиться с эмоциональным потрясением поможет время, проведенное в кругу близких людей. "Нужно обязательно идти за поддержкой, в том числе тактильной, когда мы друг друга обнимаем, успокаиваем. Не нужно себя от этого изолировать. Важно дать себе возможность быть с теми, кто вас поддерживает, и почувствовать эту поддержку - она лечит", - отметила Ферцер.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
27 марта, 21:32
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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