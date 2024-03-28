https://ria.ru/20240328/krokus-1936323742.html

Эксперт призвал очевидцев теракта не пренебрегать помощью психологов

Эксперт призвал очевидцев теракта не пренебрегать помощью психологов - РИА Новости, 28.03.2024

Эксперт призвал очевидцев теракта не пренебрегать помощью психологов

Очевидцы теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье не должны пренебрегать помощью специалистов-психологов, справиться самостоятельно с таким потрясением может РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:44

2024-03-28T10:44

2024-03-28T10:44

россия

украина

брянская область

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935956637_0:0:2706:1522_1920x0_80_0_0_5768c347dff8cd15c437ff133a0aa462.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Очевидцы теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье не должны пренебрегать помощью специалистов-психологов, справиться самостоятельно с таким потрясением может быть непросто, сказала в беседе с РИА Новости психолог, ассистент кафедры медицинской информатики и телемедицины Медицинского института РУДН Гюзель Ферцер. Работа нескольких горячих линий была запущена после теракта в "Крокус сити холле", в том числе по линии МЧС России, Российского Красного Креста и других организаций. "Если человек стал свидетелем таких тяжелых событий или близкие там были, я, конечно, рекомендую обращаться за помощью к специалистам. Самостоятельно с этим сложно справиться. Происходит реакция на уровне тела, на уровне эмоций, и на всех уровнях нужно уметь себе помочь, но умеют это далеко не все", - сказала Ферцер. Она отметила, что обратиться к специалисту необходимо, чтобы избежать в том числе и посттравматического расстройства. "Если речь идет о ребенке, опять же нужно идти за помощью к специалистам. Детям особенно нужно помогать", - подчеркнула психолог. "Нужно проговорить с ним то, что произошло. Нужно найти такие слова, которые его успокоят, дать такую картину мира, где есть надежда, есть будущее. Обязательно нужно поговорить про будущее, помечтать, фантазировать о том, как это будет в дальнейшем", - считает психолог. В целом, по ее словам, многие люди очень близко восприняли произошедшее и переживают трагедию близко к сердцу, и справиться с эмоциональным потрясением поможет время, проведенное в кругу близких людей. "Нужно обязательно идти за поддержкой, в том числе тактильной, когда мы друг друга обнимаем, успокаиваем. Не нужно себя от этого изолировать. Важно дать себе возможность быть с теми, кто вас поддерживает, и почувствовать эту поддержку - она лечит", - отметила Ферцер. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935782011.html

https://ria.ru/20240327/versii-1936266113.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)