Рейтинг@Mail.ru
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/krasnoe_more-1936292381.html
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море - РИА Новости, 28.03.2024
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:11
2024-03-28T05:11
безопасность
космос - риа наука
красное море
иран
китай
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149940/31/1499403152_0:0:2228:1253_1920x0_80_0_0_610e0de3061ad7b2dfe8ef4fb18fd07c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море, сообщает ТОФ. "Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море", - говорится в сообщении. В настоящее время отряд продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода. Ранее в марте гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели совместные международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.
https://ria.ru/20240311/tof-1932213444.html
https://ria.ru/20240226/ucheniya-1929631205.html
красное море
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149940/31/1499403152_355:0:2228:1405_1920x0_80_0_0_ba18246325d40a3adb5e3aa23acc6055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, космос - риа наука, красное море, иран, китай, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Космос - РИА Наука, Красное море, Иран, Китай, Тихоокеанский флот ВМФ России
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

Отряд кораблей ТОФ форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море, сообщает ТОФ.
«
"Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море", - говорится в сообщении.
Ночные учения ТОФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море
11 марта, 04:40
В настоящее время отряд продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.
Ранее в марте гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели совместные международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг во время ракетной стрельбы - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Крейсер "Варяг" отработал поиск подводных лодок и стрельбу
26 февраля, 19:06
 
БезопасностьКосмос - РИА НаукаКрасное мореИранКитайТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала