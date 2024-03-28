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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море - РИА Новости, 28.03.2024
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:11
2024-03-28T05:11
2024-03-28T05:11
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море, сообщает ТОФ. "Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море", - говорится в сообщении. В настоящее время отряд продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода. Ранее в марте гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели совместные международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.
https://ria.ru/20240311/tof-1932213444.html
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безопасность, космос - риа наука, красное море, иран, китай, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Космос - РИА Наука, Красное море, Иран, Китай, Тихоокеанский флот ВМФ России
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
Отряд кораблей ТОФ форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море