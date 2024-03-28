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Вучич отказался комментировать ситуацию в Косово при главе делегации ЕС - РИА Новости, 28.03.2024
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16:55 28.03.2024 (обновлено: 16:58 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/kosovo-1936432916.html
Вучич отказался комментировать ситуацию в Косово при главе делегации ЕС
Вучич отказался комментировать ситуацию в Косово при главе делегации ЕС - РИА Новости, 28.03.2024
Вучич отказался комментировать ситуацию в Косово при главе делегации ЕС
Президент Сербии Александр Вучич отказался отвечать журналистам на вопрос о тяжелой ситуации вокруг Косово и Метохии и одобрении политическим комитетом... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:55
2024-03-28T16:58
в мире
сербия
косово
брюссель
александр вучич
евросоюз
парламентская ассамблея совета европы
европейский банк реконструкции и развития
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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отказался отвечать журналистам на вопрос о тяжелой ситуации вокруг Косово и Метохии и одобрении политическим комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вступления парламента самопровозглшенного Косово в ПАСЕ в присутствии главы постоянной делегации ЕС на строительстве участка железной дороги, финансируемого Брюсселем. Глава сербского государства с членами правительства и главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре осматривает в четверг строительство финансируемой ЕС скоростной железной дороги от города Ниш до границы с Болгарией на участке Пирот-Суково. Журналисты спросили Вучича о его сообщении в соцсетях в ночь на среду об обещании в течение 48 часов рассказать об угрозах жизненным интересам и "самом тяжелом предстоящем периоде для Сербии", а также решении политического комитета ПАСЕ об одобрении вступления "парламента" самопровозглашенного Косово в организацию. "Ситуация стабильная и безопасная, является ли она тяжелой - весьма тяжелой и об этом будем говорить, но не буду говорить об этом сегодня. Потому, что было бы нечестно и по отношению к людям, которые нам дали такие деньги, чтобы сегодня мы говорили о чем-либо другом. Ведь если я произнесу хоть одно предложение по этому поводу, это стало бы для вас заголовком, главной темой, а не то, сколько здесь строим и вместе с ними делаем", - ответил Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг. "Извините, не хотел быть сегодня неприятным и невоспитанным, не отвечая на некоторые другие, политические вопросы, но я знаю – что бы вам не сказал по этому вопросу, только это стало бы для вас новостью, а этот огромный упорный труд всех этих рабочих, жизненно важный для нас. останется незамеченным. В течение 48 часов я обращусь к людям и отвечу на все те вопросы, времена в политическом смысле для нас непростые и будут еще сложнее", - указал сербский лидер. Он снова поблагодарил представителей ЕС за предоставленные средства и уточнил, что для участка Ниш-Димитровград, а также объездной автотрассы вокруг Ниша около 108 миллионов евро Европа представляет безвозмездно, "что является невероятными деньгами". ЕС в феврале предоставил Сербии первый, безвозмездный транш в размере 610 миллионов евро на строительство участка скоростной железной дороги от столицы на юг страны в рамках финансового пакета для железнодорожной части европейского транспортного коридора 10. Общий объем проекта - 2 миллиарда 775 миллионов евро. Скоростная железная дорога Белград-Ниш протяженностью 230 километров строится в три отрезка, средства обеспечит EIB, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС, а также бюджет Сербии. Железную дорогу планируется завершить до 2029 года.
https://ria.ru/20240328/kosovo-1936393164.html
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в мире, сербия, косово, брюссель, александр вучич, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Сербия, Косово, Брюссель, Александр Вучич, Евросоюз, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский банк реконструкции и развития
Вучич отказался комментировать ситуацию в Косово при главе делегации ЕС

Вучич отказался отвечать на вопрос о ситуации в Косово при главе делегации ЕС

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отказался отвечать журналистам на вопрос о тяжелой ситуации вокруг Косово и Метохии и одобрении политическим комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вступления парламента самопровозглшенного Косово в ПАСЕ в присутствии главы постоянной делегации ЕС на строительстве участка железной дороги, финансируемого Брюсселем.
Глава сербского государства с членами правительства и главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре осматривает в четверг строительство финансируемой ЕС скоростной железной дороги от города Ниш до границы с Болгарией на участке Пирот-Суково. Журналисты спросили Вучича о его сообщении в соцсетях в ночь на среду об обещании в течение 48 часов рассказать об угрозах жизненным интересам и "самом тяжелом предстоящем периоде для Сербии", а также решении политического комитета ПАСЕ об одобрении вступления "парламента" самопровозглашенного Косово в организацию.
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"Ситуация стабильная и безопасная, является ли она тяжелой - весьма тяжелой и об этом будем говорить, но не буду говорить об этом сегодня. Потому, что было бы нечестно и по отношению к людям, которые нам дали такие деньги, чтобы сегодня мы говорили о чем-либо другом. Ведь если я произнесу хоть одно предложение по этому поводу, это стало бы для вас заголовком, главной темой, а не то, сколько здесь строим и вместе с ними делаем", - ответил Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг.
"Извините, не хотел быть сегодня неприятным и невоспитанным, не отвечая на некоторые другие, политические вопросы, но я знаю – что бы вам не сказал по этому вопросу, только это стало бы для вас новостью, а этот огромный упорный труд всех этих рабочих, жизненно важный для нас. останется незамеченным. В течение 48 часов я обращусь к людям и отвечу на все те вопросы, времена в политическом смысле для нас непростые и будут еще сложнее", - указал сербский лидер.
Он снова поблагодарил представителей ЕС за предоставленные средства и уточнил, что для участка Ниш-Димитровград, а также объездной автотрассы вокруг Ниша около 108 миллионов евро Европа представляет безвозмездно, "что является невероятными деньгами".
ЕС в феврале предоставил Сербии первый, безвозмездный транш в размере 610 миллионов евро на строительство участка скоростной железной дороги от столицы на юг страны в рамках финансового пакета для железнодорожной части европейского транспортного коридора 10. Общий объем проекта - 2 миллиарда 775 миллионов евро.
Скоростная железная дорога Белград-Ниш протяженностью 230 километров строится в три отрезка, средства обеспечит EIB, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС, а также бюджет Сербии. Железную дорогу планируется завершить до 2029 года.
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