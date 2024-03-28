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Эксперт прокомментировала решение ПАСЕ принять Косово в Совет Европы - РИА Новости, 28.03.2024
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14:55 28.03.2024 (обновлено: 16:56 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/kosovo-1936393164.html
Эксперт прокомментировала решение ПАСЕ принять Косово в Совет Европы
Эксперт прокомментировала решение ПАСЕ принять Косово в Совет Европы - РИА Новости, 28.03.2024
Эксперт прокомментировала решение ПАСЕ принять Косово в Совет Европы
Принятие Косово в Совет Европы является сугубо политическим решением и не соответствует логике международного права, это может создать опасный прецедент для... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:55
2024-03-28T16:56
в мире
косово
приштина
сербия
совет европы
нато
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Принятие Косово в Совет Европы является сугубо политическим решением и не соответствует логике международного права, это может создать опасный прецедент для вступления в региональные организации, в том числе в НАТО, непризнанным государствам, заявила РИА Новости Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, эксперт Фонда Горчакова. Политический комитет ПАСЕ на заседании в Париже в среду выступил за вступление самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее. Эксперт заявила, что данное решение станет прецедентом для возможного вступления непризнанной республики в НАТО и ЕС. "Если Приштина будет принята в Совет Европы, это будет сугубо политическим решением, которое мало соответствует логике международного права... Если перспектива вступления в ЕС отдалённая, то членство в Совете Европы - прямая дорога для Приштины в НАТО", - предупредила Энтина. По мнению эксперта, сам факт принятия заявки является незаконным, так как нарушает 4 статью Устава Совета Европы, посвященную тому, что членом Совета Европы может стать только признанное государство. Эксперт также добавила, что предложение Политического комитета ПАСЕ составляет серьёзную проблему для Сербии. "Сербия является членом Совета Европы, и для неё неприемлемо находиться в одной организации с территорией, чью независимость она не признаёт", - отметила Энтина. Это создаст угрозу не только сербским интересам, но и всей архитектуре европейской безопасности, потому что подобный прецедент делает возможным принятие любой территории с непризнанными границами не только в Совет Европы, но и в другие региональные организации, в том числе в НАТО, резюмировала эксперт. На сегодняшний день, вопреки поддержке Запада, самопровозглашенную независимость Косово не признают 109 из 193 государств-членов ООН. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на среду сообщил в соцсетях об угрозах жизненным интересам и "самом тяжелом предстоящем периоде" для страны, не указав, о чем именно идет речь. В среду в Париже прошло заседание политического комитета ПАСЕ, на котором рассматривалась заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации, докладчиком выступила греческий парламентарий Дора Бакоянни, бывшая главой МИД Греции при провозглашении Приштиной независимости от Белграда в 2008 году. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. До сих пор независимость Косово не признали около 100 государств мира, в том числе Россия и Китай.
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
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в мире, косово, приштина, сербия, совет европы, нато, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Совет Европы, НАТО, Парламентская ассамблея Совета Европы
Эксперт прокомментировала решение ПАСЕ принять Косово в Совет Европы

Энтина: принятие Косово в СЕ не соответствует логике международного права

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Принятие Косово в Совет Европы является сугубо политическим решением и не соответствует логике международного права, это может создать опасный прецедент для вступления в региональные организации, в том числе в НАТО, непризнанным государствам, заявила РИА Новости Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, эксперт Фонда Горчакова.
Политический комитет ПАСЕ на заседании в Париже в среду выступил за вступление самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее.
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Эксперт заявила, что данное решение станет прецедентом для возможного вступления непризнанной республики в НАТО и ЕС.
"Если Приштина будет принята в Совет Европы, это будет сугубо политическим решением, которое мало соответствует логике международного права... Если перспектива вступления в ЕС отдалённая, то членство в Совете Европы - прямая дорога для Приштины в НАТО", - предупредила Энтина.
По мнению эксперта, сам факт принятия заявки является незаконным, так как нарушает 4 статью Устава Совета Европы, посвященную тому, что членом Совета Европы может стать только признанное государство. Эксперт также добавила, что предложение Политического комитета ПАСЕ составляет серьёзную проблему для Сербии.
"Сербия является членом Совета Европы, и для неё неприемлемо находиться в одной организации с территорией, чью независимость она не признаёт", - отметила Энтина.
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Это создаст угрозу не только сербским интересам, но и всей архитектуре европейской безопасности, потому что подобный прецедент делает возможным принятие любой территории с непризнанными границами не только в Совет Европы, но и в другие региональные организации, в том числе в НАТО, резюмировала эксперт.
На сегодняшний день, вопреки поддержке Запада, самопровозглашенную независимость Косово не признают 109 из 193 государств-членов ООН.
Президент Сербии Александр Вучич в ночь на среду сообщил в соцсетях об угрозах жизненным интересам и "самом тяжелом предстоящем периоде" для страны, не указав, о чем именно идет речь.
В среду в Париже прошло заседание политического комитета ПАСЕ, на котором рассматривалась заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации, докладчиком выступила греческий парламентарий Дора Бакоянни, бывшая главой МИД Греции при провозглашении Приштиной независимости от Белграда в 2008 году.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. До сих пор независимость Косово не признали около 100 государств мира, в том числе Россия и Китай.
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